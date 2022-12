Podczas, gdy czołowi skoczkowie świata rozpoczynają zmagania w 71. Turnieju Czterech Skoczni, Simon Ammann - czterokrotny mistrz olimpijski pozostaje na marginesie profesjonalnego sportu. 41-letni zawodnik we wtorek i środę wziął udział w konkursach Pucharu Kontynentalnego na "swojej" skoczni w Engelbergu. Zmagania kończył już na pierwszej serii, a nieco wcześniej nie zdołał się zakwalifikować do odbywającego się w Szwajcarii konkursu Pucharu Świata. Media w jego kraju odsłaniają kulisy nieudanego powrotu na skocznie. Jak zaznaczają - rutyniarz poprzedził go zaledwie kilkutygodniowymi treningami.