Koszmar w Słowenii. Są nowe informacje po wypadku gwiazdy, to poważny uraz

Pechowo dla Roberta Kranjca zakończyła się jedna z kwietniowych rowerowych wycieczek. Słoweniec zamiast bezpiecznie wrócić do domu, wylądował w szpitalu z licznymi obrażeniami. Przekaz płynący z Bałkanów początkowo nie napawał optymizmem. Kibice otrzymali dodatkowo informację, która nie stawiała gwiazdora w najlepszym świetle. "Zgodnie z ustaleniami policji 44-latek miał mieć 2,5 promila alkoholu we krwi. W związku z tym policja prowadzi przeciwko niemu postępowanie w sprawie o wykroczenie drogowe" - pisaliśmy w artykule.

Nie zmienia to faktu, że kibice mocno trzymali kciuki za wielokrotnego medalistę mistrzostw świata. Początkowo mówiło się o stanie ciężkim, lecz wraz z każdą kolejną godziną sytuacja ulegała poprawie. Robert Kranjec potrzebował jednak operacji. O szczegółach poinformował portal "ekipa.svet24.si". "Doznał urazu kręgosłupa" - czytamy. "Oczywiście, możemy teraz życzyć Robiemu jak najszybszego powrotu do zdrowia i aby konsekwencje urazu nie były trwałe" - brzmi dalszy fragment materiału.

Słoweńcy mają problem po wypadku Kranjca. Potrzebny plan B

44-latek prędko nie wróci do pełni zdrowia. "Robert Kranjec stoi przed długą i wymagającą rehabilitacją po wypadku rowerowym" - donoszą przedstawiciele "siol.net". Przy okazji zwrócili uwagę na problem całej reprezentacji Słowenii. Były już skoczek po zakończeniu kariery wyspecjalizował się w szyciu kombinezonów. Działacze z tego powodu opracowują specjalny plan po to, żeby zawodnicy nie ucierpieli podczas nadchodzących zmagań.

"Nie mamy jeszcze rozwiązania. Faktem jest, że dostosujemy się do Robiego. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja i jakie będą ostateczne opcje rehabilitacji. Robi będzie dla nas otwarty. W każdym razie musimy znaleźć kogoś, ponieważ drużyny zrobią wszystko, co konieczne w maju, abyśmy mogli przyjść na treningi w czerwcu z nowymi kombinezonami i być gotowi" - przekazał Gorazd Pogorelcnik z tamtejszej federacji. W tej chwili jednak najważniejsze jest zdrowie słoweńskiej legendy.

