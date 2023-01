Koszmar trwa. Po upadku na Turnieju Czterech Skoczni musi jeździć na wózku

Dramat Nicholasa Fairalla w Bischofshofen

Ale po upadku w kwalifikacjach do ostatniego konkurs Turnieju Czterech Skoczni, publiczność wstrzymała oddech. Amerykanin nie podnosił się przez dłuższy czas. Ratownicy i lekarze natychmiast ruszyli do akcji. Ze szpitala, do którego trafił, zaczęły napływać niepokojące informacje . Jak się później okazało, tego dnia pożegnał się na dobre z zimowym sportem.

Diagnoza, która zmieniła całe życie Nicholasa Fairalla

Fairall wrócił do Bischofshofen. "Sam chciałbym skoczyć"

"To było dokładnie rok temu. W serii próbnej miałem taki sam upadek, jak w kwalifikacjach. Byłem jednak gotowy do startu, nie czułem strachu i wiedziałem co zrobić i na czym się skupić. Pod koniec kwalifikacyjnej próby czułem, że będzie to dobry skok, na który pracowałem przez cały Turniej Czterech Skoczni. W momencie, kiedy wylądowałem, znów wychyliłem się zbyt daleko do przodu. Starałem się z tym walczyć, jednak bardzo mocno uderzyłem o zeskok i już wiedziałem, że coś sobie uszkodziłem. Czułem przeszywający ból w plecach. Nie byłem świadomy jednak, co to było. Ani na chwilę nie straciłem przytomności. Kiedy leżałem na śniegu, otoczony przez ekipę medyczną, powiedziałem do jednego z ratowników najdziwniejszą rzecz, która przyszła mi wtedy do głowy: "Rozwiąż moje buty". Najpierw popatrzył na mnie, potem na moje stopy i odrzekł: "Zostały już zdjęte". Moje serce wtedy zamarło"- wyznał.