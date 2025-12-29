Koszmar Stocha tuż przed startem Turnieju Czterech Skoczni. Tego nikt się nie spodziewał

74. Turniej Czterech Skoczni to pierwsze wielkie wydarzenie w tym sezonie Pucharu Świata. Polacy polecieli do Oberstdorfu w składzie okrojonym o jednego zawodnika, bo nie udało się utrzymać limitu sześciu skoczków. Z kadry A Maciej Maciusiak skreślił więc Dawida Kubackiego.

Były triumfator imprezy rywalizował w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu, gdzie ponownie na szali leżało powiększenie limitu skoczków. Niestety Kubackiemu nie udało się tego osiągnąć, w związku z czym będzie mu trudno wystąpić w konkursach Pucharu Świata, które odbędą się w Zakopanem.

Fatalne otwarcie poniedziałku Polaków. Stoch zszokował świat

Turniej tradycyjnie rozpoczyna się na obiekcie w Oberstdorfie, gdzie organizatorzy spodziewali się kilkudziesięciu tysięcy kibiców. Zapoznanie ze skocznią odbyło się w niedzielne popołudnie. W kwalifikacjach i treningach najlepiej spisał się Kamil Stoch, a pozostali ze spokojem zapewnili sobie prawo walki o punkty.

Przed poniedziałkowym konkursem przyszedł czas na serię próbną. Jako pierwszy z Polaków na rozbiegu pojawił się Kacper Tomasiak, który osiągnął 124,5. metra i wygrał pojedynek z Niko Kytosaho, który wylądował dokładnie osiem metrów bliżej. Niestety gorzej poszło Piotrowi Żyle.

Dwukrotny mistrz świata wylądował na odległości ledwie 116,5. metra i przegrał z Arttim Aigro, który wylądował za 120. metrem. W polskiej parze lepszy okazał się Maciej Kot, który wylądował na odległości 117. metrów. Jego rywal - Paweł Wąsek zakończył swoją próbę pięć metrów bliżej.

Największe rozczarowanie przyszło, gdy swój skok zakończył Kamil Stoch. Trzykrotny triumfator imprezy wylądował na odległości 102. metrów i przegrał swój pojedynek Tomofumim Naito, który wylądował ponad 20 metrów dalej. Było już pewne, że w konkursie wszyscy Polacy muszą się znacząco poprawić.

W tamtym momencie całej klasyfikacji serii próbnej przewodził Stefan Kraft, który w kwalifikacjach wypadł bardzo słabo. Zmieniło się to dopiero po skoku Ryoyu Kobayashiego, który wylądował na odległości 134,5. metra. Japończyka wyprzedził Jan Hoerl, który osiągnął dokładnie 140. metrów. To właśnie on zapisał sobie triumf na koncie.

Wyniki serii próbnej w Oberstdorfie:

1. Jan Hoerl - 96.2

2. Domen Prevc - 95.7

3. Ryoyu Kobayashi - 85.5

...

17. Kacper Tomasiak - 69.6

36. Maciej Kot - 55.4

38. Piotr Żyła - 54.0

42. Paweł Wąsek - 46.1

50. Kamil Stoch - 31.3

Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Bischofshofen. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W sobotnich kwalifikacjach najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła AFP

Kamil Stoch ze Złotym Orłem za 69. Turniej Czterech Skoczni CHRISTOF STACHE AFP

Kacper Tomasiak Andrzej Iwańczuk/Reporter East News