Kamil Stoch bez wątpienia jest jednym z najlepszych skoczków narciarskich w historii. Polak największe sukcesy odnosiły przede wszystkim na igrzyskach olimpijskich. Stoch w swojej kolekcji ma już trzy złote indywidualne medale i jeden brązowy, zdobyty w rywalizacji zespołowej.

Wielu gigantów skoków narciarski marzy, choćby o jednym indywidualnym krążku. W tym gronie jest, choćby Stefan Kraft. Pewne jest, że zbliżające się igrzyska olimpijskie we Włoszech będą ostatnimi w karierze Stocha, ale nikt z pewnością nie powinien się dziwić, gdyby podobnie było w przypadku 32-letniego Krafta.

Stoch upadł na treningu. Polska czekała na informację

W tym roku Stoch poleci do Predazzo w zupełnie innej roli, niż to miało miejsce w latach 2014 i 2018. Wówczas do Soczi i Pjongczang leciał jako główny faworyt do medali i z tego "zobowiązania" się wywiązał znakomicie. Nie zabrakło jednak problemów, szczególnie w 2014 roku.

O małej skoczni w Soczi Stoch na początku wypowiadał się mało przychylnie. W rozmowach z dziennikarzami nazywał ją wprost "francą". Jak się jednak okazało, zdołał się z nią na tyle "zaprzyjaźnić", że w konkursie olimpijskim kompletnie znokautował konkurencję, zdobywając pierwsze olimpijskie złoto.

Apetyty przed konkursem na skoczni dużej wzrosły, jeśli jeszcze w ogóle mogły wzrosnąć. 13 lutego 2014 roku ledwie dwa dni przed drugim konkursem olimpijskim Stoch w serii treningowej nie ustał swojego skoku. Sturlał się w dół zeskoku i przez kilkanaście sekund nie podnosił ze śniegu.

Gdy służby przybiegły do niego z pomocą, wyraźnie trzymał się za bark. Ostatecznie na całe szczęście skończyło się na strachu. - Trochę się poobijałem. Nic poważnego mi się nie stało - powiedział na gorąco faworyt konkursu olimpijskiego na skoczni dużej cytowany przez Polskie Radio.

- Trochę zakantowała mi narta. Jedna pojechała do środka i podcięła drugą. Myślałem, że nie mam zębów - dodał. Głos niedługo później zabrał trener Łukasz Kruczek. - Zawinił miękki śnieg - powiedział szkoleniowiec. Okazało się, że poważniejszych problemów u naszego mistrza nie wykryto.

Jedyną stwierdzoną kontuzją, a bardziej urazem, był stłuczony łokieć. Ten nie przeszkodził Stochowi w zdobyciu złotego medalu na skoczni dużej 15 lutego 2014 roku. Kolejne - ostatnie szanse na olimpijskie krążki już w najbliższych dniach. Pierwszy konkurs olimpijski w Predazzo w poniedziałek 9 lutego.

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News

Kamil Stoch w Pjongczangu obronił złoto olimpijskie AP/AFP/TETSU JOKO/Yomiuri/The Yomiuri Shimbun East News

Kamil Stoch Foto Olimpik/NurPhoto AFP

