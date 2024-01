Koszmar słynnego skoczka. Wysłał ważną wiadomość dla Polaków

Anže Lanišek doznał fatalnej kontuzji, która wykluczy go z rywalizacji w Pucharze Świata w najbliższych miesiącach. Słoweńskiego skoczka wsparli polscy zawodnicy, wysyłając mu życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Szybko zareagował na nie sam zainteresowany, co przekazał na swoim koncie Polski Związek Narciarski.