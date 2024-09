Sondre Ringen to norweski skoczek, który jednak nie ma na koncie wielkich sukcesów. Największym jest chyba zajęcie trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2022/2023. W sumie w tym cyklu zanotował cztery zwycięstwa w konkursach. W Pucharze Świata raz tylko znalazł się w "20".

Pechowe dla niego okazały się zawody Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu , które odbywały się 27 grudnia 2023 roku. Ringen upadł przy lądowaniu w pierwszej serii. Wyglądało to fatalnie. Stracił przytomność, a konkurs został wstrzymany na 45 minut, bo trzeba było zawodnika przetransportować helikopterem do szpitala .

Trzy krwotoki w mózgu. Norweski skoczek był przykuty do łóżka

- Bolało mnie całe ciało. Miałem trzy krwotoki w trzech różnych częściach mózgu, co wskazuje na to, jak silne było uderzenie - przyznał Ringen w rozmowie z NRK.

Do czerwca byłem właściwie przykuty do łóżka. Budziłem się i czułem się tak, jakbym był pijany. Pulsował cały mózg

Nie wiadomo, czy Ringen kiedykolwiek wróci do sportu. Zapewnia, że to nie był jego ostatni skok, ale na razie walczy o powrót do normalności.