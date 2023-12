Koszmar polskich skoczków trwa. Adam Małysz zmiażdżony. Olbrzymia szydera

Skoki narciarskie: Puchar Świata w Engelbergu. Na zdjęciu trener polskich skoczków narciarskich Thomas Thurnbichler oraz reprezentant Polski - Kamil Stoch / Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / AFP