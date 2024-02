Koszmar polskich skoczków, a Thurnbichler ogłasza. Ostateczna decyzja już niemal zapadła

Jego koledzy z drużyny narodowej mogli mu pozazdrościć tak wysokiej pozycji. Poza Aleksandrem Zniszczołem do drugiej serii zawodów w Willingen awansował jeszcze tylko Dawid Kubacki , który zajął odległe 23. miejsce. Kolejne punkty Pucharu Świata zapewniła mu wpadka lidera klasyfikacji generalnej - Stefana Krafta .

Skoki narciarskie: PŚ w Willingen. Thomas Thurnbichler o możliwym występie Pawła Wąska

- Dzień z mieszanymi odczuciami. Jestem bardzo zadowolony z Olka i pierwszego tej zimy miejsca w czołowej dziesiątce - ósmej pozycji. Ponownie przez cały weekend oddaje stabilne skoki. Gratulacje Olek, kontynuuj to w niedzielę. Dawid poprawił się w drugiej serii. Myślę, że złapał dobre czucie przed drugimi zawodami dzięki finałowej próbie. Pozostali? Kamil bardzo zmaga się z pozycją najazdową, szczególnie na tych torach. Myślę, że po serii próbnej zgubił pomysł na to, jak rozwiązać problem. Musimy nad tym popracować. Piotrek naprawdę nie miał dziś szczęścia. W pierwszej serii wykonał lepszą próbę niż w serii próbnej, ale trafił na tylny wiatr nad bulą. Z niską prędkością trudno ułożyć odpowiednio skok i po prostu rozpocząć lot. Analiza jest potrzebna. Głowy do góry na jutro i działamy dalej - przyznał pochodzący z Austrii szkoleniowiec.