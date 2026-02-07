Koszmar Polki na skoczni, aż poprosiła o chusteczkę. Nie wytrzymała

Dla Poli Bełtowskiej to jest debiut w zimowych igrzyskach olimpijskich. I akurat najgorszy skok we wszystkich ostatnich dniach przydarzył się jej w pierwszym konkursie w życiu na tej niesamowitej imprezie.

Już na progu było widać, że nic z tego nie będzie Polka nawet się nie wybiła, tylko przejechała betonową konstrukcję i klapnęła na 78. metrze. Katastrofa. Ostatnie miejsce. Nie tak chciała przywitać się z igrzyskami.

Pola Bełtowska wyrzuciła z siebie cały stres, jaki w niej siedział. Łzy nie lały się a tryskały

Młoda Polka trzymała się dzielnie przy kolejnych rozmowach. Podeszła też do kibiców i przybiła z nimi piątki. Kiedy doszła do naszej strefy rozmów, nie wytrzymała. Ryknęła.

- Poproszę chusteczkę - wydukała.

Bełtowska potrzebowała chwili, by się ogarnąć i wytrzeć łzy. Rozumieliśmy. To trudne.

W tym skoku cały ten stres, który we mnie siedział od kilku dni, dał się we znaki. Przez ten skok tak spóźniłam, że to nie miało prawa polecieć. Już dawno nie oddałam tak złego skoku. Brakuje mi jednak stabilnej dyspozycji i pewnie to też się do tego przyczyniło

Polka stała niemal dokładnie w tym samym miejscu, co Kamil Stoch 13 lat temu, kiedy chował łzy za goglami po tym, jak stracił medal mistrzostw świata na normalnej skoczni. Ten wielki mistrz boleśnie przekonywał się przez lata, że najpierw trzeba przegrać sto razy, żeby potem cieszyć się z triumfów.

- Nie ma co się łamać i pewnie zaraz mi przejdzie, ale jednak są we mnie te emocje. To są jednak igrzyska i chciałabym dobrze skoczyć albo przynajmniej normalnie. Nie ukrywam, że jestem dumna z tego, że jestem na igrzyskach, choć po tym skoku... - mówiła Bełtowska.

"Miłość przez nienawiść"

To zawodniczka, która potrafi skakać. Pokazała to, kiedy biła rekord w Lake Placid, a potem latem, gdy wskakiwała do "10" w Grand Prix. W tym sezonie w Falun też była 14.

Mam jednak problemy tej zimy. Zmagam się praktycznie ze wszystkim. Tu ręka, tu noga, tu waga. Wszystko na kupę. Kocham jednak te skoki, choć to jest taka miłość przez nienawiść

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Pola Bełtowska FREDRIK SANDBERG AFP

Pola Bełtowska Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Pola Bełtowska AFP