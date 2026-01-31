Koszmar Polaków w Willingen. Historyczne sceny na niemieckiej ziemi
Reprezentacja Polski na weekend Pucharu Świata w Willingen poleciała rezerwowym składem. W kraju zostali: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. Cała trójka szykuje formę na igrzyska olimpijskie. W Niemczech zobaczyliśmy pięciu Polaków, ale jedynym skoczkiem z punktami był Aleksander Zniszczoł, który zajął 28. miejsce. To najgorszy wynik całej naszej kadry od ponad czterech lat.
Trwający sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich jest dla Polaków koszmarny. Tak naprawdę, gdyby nie nagły rozbłysk talentu Kacpra Tomasiaka, wyniki naszych skoczków byłyby absolutnie kompromitujące, biorąc pod uwagę oczekiwania. Najwyżej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata byłby Kamil Stoch.
Nasz mistrz obecnie plasuje się na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej. Ten wynik wystarczył, aby Stoch pojechał na ostatnie w swojej karierze igrzyska olimpijskie. 38-latek do Włoch poleci razem z dwoma młodszymi kolegami. W samolocie do Predazzo znajdzie się miejsce także dla: Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska.
Koszmar Polaków. Tak źle nie było dawno
Cała trójka nie poleciała na weekend poprzedzający imprezę - do Willingen na największą dużą skocznie. Tam razem z Wojciechem Toporem udali się: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Klemens Joniak oraz Maciej Kot. W treningach Biało-Czerwoni momentami wyglądali lepiej, niż można było zakładać.
Treningi nie przełożyły się jednak na konkurs. Ten wypadł absolutnie fatalnie. W drugiej serii mieliśmy tylko Aleksandra Zniszczoła, który zajął dopiero 28. miejsce. Za ten wynik FIS dodał Polakowi trzy punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i są to jego pierwsze punkty w sezonie.
Dorobek ledwie trzech oczek oznacza, że Biało-Czerwoni zaliczyli właśnie najsłabszy konkurs Pucharu Świata od ponad czterech lat. Ostatnio podobnie fatalnie było 23 stycznia 2022 roku w Titisee-Neustadt. Wówczas Polacy zdołali zdobyć ledwie dwa punkty, ale polecieliśmy tam w całkiem rezerwowym składzie.