Koszmar Polaków w Willingen. Historyczne sceny na niemieckiej ziemi

Trwający sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich jest dla Polaków koszmarny. Tak naprawdę, gdyby nie nagły rozbłysk talentu Kacpra Tomasiaka, wyniki naszych skoczków byłyby absolutnie kompromitujące, biorąc pod uwagę oczekiwania. Najwyżej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata byłby Kamil Stoch.

Nasz mistrz obecnie plasuje się na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej. Ten wynik wystarczył, aby Stoch pojechał na ostatnie w swojej karierze igrzyska olimpijskie. 38-latek do Włoch poleci razem z dwoma młodszymi kolegami. W samolocie do Predazzo znajdzie się miejsce także dla: Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska.

Koszmar Polaków. Tak źle nie było dawno

Cała trójka nie poleciała na weekend poprzedzający imprezę - do Willingen na największą dużą skocznie. Tam razem z Wojciechem Toporem udali się: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Klemens Joniak oraz Maciej Kot. W treningach Biało-Czerwoni momentami wyglądali lepiej, niż można było zakładać.

Treningi nie przełożyły się jednak na konkurs. Ten wypadł absolutnie fatalnie. W drugiej serii mieliśmy tylko Aleksandra Zniszczoła, który zajął dopiero 28. miejsce. Za ten wynik FIS dodał Polakowi trzy punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i są to jego pierwsze punkty w sezonie.

Dorobek ledwie trzech oczek oznacza, że Biało-Czerwoni zaliczyli właśnie najsłabszy konkurs Pucharu Świata od ponad czterech lat. Ostatnio podobnie fatalnie było 23 stycznia 2022 roku w Titisee-Neustadt. Wówczas Polacy zdołali zdobyć ledwie dwa punkty, ale polecieliśmy tam w całkiem rezerwowym składzie.

PŚ w skokach narciarskich. Turniej Czterech Skoczni w Ga-Pa: Thomas Thurnbichler liczy na sukces reprezentacji Polski na Olympiaschanze Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jure Makovec / AFP AFP

Pius Paschke dominuje w Pucharze Świata. Jeden z Polaków bardzo go przypomina PHILIPP VON DITFURTH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Reporter / Łukasz Szeląg AFP

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News

