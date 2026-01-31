Koszmar Polaka. Kubacki nie mógł się powstrzymać, nagle wypalił w Willingen

Polscy skoczkowie w niezbyt dobrych nastrojach zameldowali się kilkadziesiąt godzin temu w Willingen. Za podopiecznymi Macieja Maciusiaka nieudane mistrzostwa świata w lotach. Koszmarny okazał się zwłaszcza konkurs drużynowy. W nim wyżej od "Biało-Czerwonych" uplasowali się Słoweńcy, którzy oddali nie osiem, a siedem prób ze względu na incydent związany z nartami Domena Prevca. O konkursie zapomnieć będzie chciał zwłaszcza Aleksander Zniszczoł. Cieszynianin w drugiej serii zakończył lot na 138 metrze.

Niezadowolenie kibiców było przeogromne. Do tego stopnia, że interweniowała nawet żona zawodnika. Teraz zaczął się jednak nowy weekend. W Willingen 31-latek zrobi wszystko, by fani zapomnieli o scenach z globalnego czempionatu. Na razie spisuje się on bez większego błysku, ale za to dobre wrażenie sprawia Dawid Kubacki. Dziewiąte oraz dwunaste miejsce podczas treningów robią nadzieję na dobry wynik w głównym konkursie. Co najważniejsze, sam skoczek czuje się dobrze na sporym obiekcie, czego dowód otrzymaliśmy w wywiadzie udzielonym "skijumping.pl".

Skocznia w Willingen robi wrażenie. Kubacki zwrócił na to uwagę

"To był bardzo fajny dzień na skoczni. Od pierwszego skoku wyglądało to całkiem przyzwoicie. Trochę to przeanalizowaliśmy i jest fajna wizja tego, co chcę robić na progu. Od pierwszego skoku to zadziałało. Wiadomo, że wiatr też pomagał, ale bez poparcia tego na progu samo nic nie uleci. Pod tym kątem mogę być zadowolony. To dopiero pierwszy krok, ale od razu przyniósł efekt - brakowało mi tego od dłuższego czasu" - wyznał.

Nie zabrakło też wątku Muehlenkopfschanze, która pozwala na spektakularne próby. "Różnica jak zwykle jest na progu. Są zawodnicy, którzy skoczyli tu dalej niż na mamucie - śmiech śmiechem, ale to prawda, to jest taki mały mamut. Przy takim wietrze pod narty można tu naprawdę daleko polecieć. Ale baza jest ta sama, czyli to, co robisz na progu. Zrobiłem krok naprzód i dlatego to zupełnie inaczej wygląda" - dodał.

Słowa z mamutem nie są przekłamaniem. W niedawno zakończonych zmaganiach w Oberstdorfie kibice obejrzeli mnóstwo krótkich lotów. O Aleksandrze Zniszczole już wspominaliśmy. W tym samym konkursie 109,5 oraz 115 metrów skakali na przykład Nurszat Tursunżanow oraz Swiatosław Nazerienko. 160 metrów nie przekroczył też Jason Colby.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Dawid Kubacki IMAGO/Johannes Schmidt/Imago Sport and News/East News East News

Aleksander Zniszczoł IMAGO/Dominik Berchtold East News