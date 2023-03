Katastrofalny występ Niemców w Lillehammer

Podczas, gdy Polacy cieszyli się z sukcesu "Mustafa" i niezłej postawy pozostałych reprezentantów (siódmy był Kamil Stoch, 14. Piotr Żyła, 17. Aleksander Zniszczoł a 20. Paweł Wąsek), Niemcy musieli przeżyć bardzo duże rozczarowanie. Co prawda czwarte miejsce zajął Markus Eisenbichler, ale awansu do serii finałowej nie zdołało wywalczyć dwóch liderów kadry: Andreas Wellinger i Karl Geiger. Oznaczało to dla nich koniec marzeń o wysokiej pozycji w całym cyklu Raw Air.