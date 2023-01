Reprezentacja Niemiec 71. Turnieju Czterech Skoczni nie może zaliczyć do udanych. Po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku z marzeniami o wysokim miejscu w klasyfikacji generalnej imprezy pożegnał się Karl Geiger. Honoru naszych zachodnich sąsiadów broni aktualnie ósmy Andreas Wellinger, ale... i on ma swoje problemy. Jak się okazuje, czwartkowe skoki w Bischofshofen oddawał mimo infekcji. Ujawnił to Stefan Horngacher.