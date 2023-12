- Nie do końca wierzyłem w pomysł na dzisiejszy skok. Nie chcę mówić, że myśl szkoleniowa jest zła, ale na tej skoczni nie czuję się dobrze - wtórował mu Kamil Stoch . Do całej sprawy trener Thomas Thurnbichler odniósł się później w rozmowie z Interią . Austriacki szkoleniowiec chciał stonować nastroje.

To jest całkiem normalne, kiedy sportowiec jest rozczarowany. Wtedy szuka odpowiedzi. Do tego dochodzą emocje. Taki właśnie jest sport. On jest oparty na emocjach. Bez tego nie byłoby tych ludzi w sporcie. Wszystko już przedyskutowaliśmy i wszystko jest w porządku. Wróciliśmy do pracy, jaką musimy wykonać

I dodał: - Nie było żadnych trudnych rozmów . Jesteśmy jedną drużyną, w której mamy dobre relacje. Przeprowadzenie rozmów ze wszystkimi skoczkami było jednak niezbędne. Dowiedziałem się przede wszystkim tego, jak czują się zawodnicy. To było ważne też dlatego, żeby nie wkradła się nerwowość. Dla zawodników to było też ważne, że mogli wyrazić swoje zdanie. Ja tego wszystkiego wysłuchałem i stworzyłem sobie obraz sytuacji, jaką mamy, żebym wiedział, jak reagować w kolejnych tygodniach.

Skoki narciarskie - Puchar Świata. Jakie nastroje panują w polskiej kadrze? Jest głos z PZN

Zawodnicy zawsze podkreślają, że poddają się wizji trenera głównego i to jest ich wielka umiejętność oraz wielka sztuka. Bo bardzo często skoczkowie z takim dorobkiem twierdzą, że trener główny to jest niepotrzebny, bo oni już naskakali swoje, wiedzą swoje i mają doświadczenie. Oczywiście, czasami ta indywidualizacja pomaga i myślę, że u nas mają możliwość takiej indywidualizacji. Z drugiej strony oni czują się częścią kadry. Wiedzą, że mają trenera głównego. Oczywiście, czasami się zgadzają, czasami nie

I dodał: - Nie doszukiwałbym się tutaj konfliktu. Na pewno charakterologicznie zarówno trener główny, jak i zawodnicy nie są najprostsi, ale wielcy sportowcy zazwyczaj tacy są. Bo tu trzeba mieć niesamowity upór i wewnętrzną motywację, żeby osiągać takie wyniki. W związku z tym dochodzi, jak to wszędzie, do drobnych, mniejszych lub większych scysji, ale wizja jest spójna. Potrafią ze sobą współpracować. Wiedzą, w którą stronę ustawiają swoje skoki. Szanują też trenera za jego zaangażowanie, chociaż jak on sam podkreśla, czasami ma problem z hamowaniem siebie. Czasami chce za dużo, chce za bardzo, a to jest taka ludzka cecha. Szczególnie bardzo zmotywowanych do pracy szkoleniowców. Przerabialiśmy to parokrotnie.