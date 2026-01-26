Koszmar na mistrzostwach świata, tego nie było od 8 lat. Żyle brakowało 23 metrów

"Warunki niestabilne, a Domen Prevc zrzucony o sześć belek nie na imprezie podwórkowej, ale w walce o MŚ. I faktycznie wyszedł na tym jak Zabłocki na mydle. O co tu chodzi? Tego sportu coraz bardziej nie da się oglądać" - pisał w piątek na X Artur Gac z Interii.

"Loty przez dziesiątki lat były świętem skoków. Aktualnie obchodzą mnie najmniej w całym światku. Sto razy wolę bitkę na K90 niż taki paździerz jak 1. seria w Oberstdorfie" - przyznał z kolei Michał Chmielewski z TVP Sport.

Za nami mistrzostwa świata w lotach, choć złośliwi powiedzieliby, że użycie drugiego członu tej nazwy byłoby nadużyciem. Na niemieckiej skoczni kibice przez sześć serii konkursowych (cztery indywidualne, dwie drużynowe) nie zobaczyli ani jednej próby na rozmiar skoczni (235 metrów) lub dłuższej. Najbliżej był Austriak Stephan Embacher (233,5 m). Najlepszemu z Polaków Piotrowi Żyle brakowało 23 metrów.

Powtórzyła się więc sytuacja z 2018 roku z Heini-Klopfer-Skiflugschanze, wtedy też nikt nie doleciał do HS-u. To jednak nie kwestia specyfiki zmodernizowanego dekadę temu obiektu, bo rekord Domena Prevca z 2022 r. wynosi 242,5 metra. W weekend takie latanie byłoby dla Słoweńca osiągalne, gdyby nie decyzje jury.

Lider Pucharu Świata miał regularnie skracany rozbieg. W pierwszej serii belka poszła w dół aż o 6 numerów (5 za decyzją jury, 1 na prośbę trenera). W kolejnych rundach stopnie spadały odpowiednio o 2, 4 i 3 rozmiary. Osiągał kolejno 204, 224,5, 232 i 222,5 m. Ten trzeci lot potencjalnie mógł być nowym rekordowym. W niedzielę w "drużynówce" oddał tylko jedną próbę (228,5 przy dwóch belkach w dół), bo jak wiadomo miał perypetie z nartami.

Czempionat globu pokazał spadkową tendencję liczby dalekich lotów. Dwa lata temu w Kulm tylko Gregor Deschwanden przekroczył rozmiar obiektu, w 2022 r. w Vikersund takimi skokami popisał się tylko mistrz Timi Zajc. a jeszcze w Planicy w 2020 r. i Kulm w 2016 r. takich lotów było odpowiednio 5 i 7. Za 2014 r. w Harrachovie także widnieje "0", ale na Certaku były fatalne warunki i nie dało się odlecieć.

Wielu kibiców ma wrażenie, że zasada "safety first" [bezpieczeństwo na pierwszym miejscu], którą wyznają obecnie Sandro Pertile i Borek Sedlak psuje sportowe widowisko. Rok temu redaktorzy Skijumping.pl ułożyli ładne hasło "safety first, show last". Wydaje się, że tym razem znowu czyste emocje przegrały z nadmierną asekuracją.

W 2028 r. mistrzostwa wrócą do Planicy.

Liczba skoków na rozmiar skoczni lub dłuższych w kilku ostatnich mistrzostwach świata w lotach:

Oberstdorf 2026, HS 235 - 0

Bad Mitterndorf 2024, HS 235 - 1 (Deschwanden 235,5)

Vikersund 2022, HS 240 - 2 (Zajc 242,5; 243,5)

Planica 2020, HS 240 - 5 (Geiger 241; 240,5, Eisenbichler 247, Hayboeck 245,5, Granerud 243)

Oberstdorf 2018 - 0

Bad Mitterndorf 2016 - 7 (Gangnes 236; 238,5, Peter Prevc 243, 244, 238, Kasai 240,5, Forfang 240)

Harrachov 2014 - 0 [z powodu złych warunków odbyły się tylko 3 z 6 serii]

uwzględniono próby w seriach oficjalnych - zarówno indywidualnych, jak i drużynowych

Domen Prevc po pobiciu rekordu świata Jure MAKOVEC East News

Sandro Pertile Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Piotr Żyła Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Konrad Niedźwiedzki: Nasi reprezentanci od początku tego roku spisują się świetnie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport