Koszmar na Kulm, wszystko płynie. Jest już plan B na mistrzostwa świata w lotach

Od środy do czwartku obowiązują w Tauplitz/Bad Mitterndorf w Styrii ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Wiele wskazuje na to, że czekają nas dwa bardzo trudne dni na mistrzostwach świata w lotach na Kulm (24-28 stycznia) .

Zanosi się na kłopoty na mistrzostwach świata w lotach. Jest już gotowy plan B

Już wiadomo, że organizatorzy będą chcieli przeprowadzić w czwartek (25 stycznia) przynajmniej jedną serię treningową. Trening został zaplanowany na godz. 11.30. Na liście startowej do treningów znajduje się 55 skoczków. Jest nadzieja, że uda się to zrobić, bo prognozy na czwartkowe przedpołudnie są o wiele lepsze niż na późniejsze godziny. Prognozowany jest deszcz i to nawet - momentami - intensywny. Do południa ma być jednak zdecydowanie słabszy wiatr. Po południu jego prędkość ma rosnąć.