Koszmar legendy skoków. Trzech na tysiąc noworodków, diagnoza tuż po porodzie
Skoki narciarskie w swojej historii widziały już mnóstwo dominatorów. Obecnie równych sobie na nie ma chociażby Domen Prevc. Słoweniec pewnie prowadzi w Pucharze Świata, dodatkowo w Święto Trzech Króli odebrał Złotego Orła za triumf w Turnieju Czterech Skoczni. W przeszłości zapewne podziwiał on między innymi Gregora Schlierenzauera. To do niego należy rekord zwycięstw w pojedynczych konkursach głównego zimowego cyklu. Legenda zmagała się jednak ze sporym problemem zdrowotnym. Diagnoza przyszła tuż po narodzinach.
Gregora Schlierenzauera doskonale pamiętają nie tylko austriaccy kibice, którym ten przez całą karierę dał mnóstwo powodów do radości. Utalentowany zawodnik z powodzeniem rywalizował między innymi z naszymi skoczkami. Jako młodzian stawiał się Adamowi Małyszowi, natomiast później dawał się we znaki będącemu w podobnym wieku Kamilowi Stochowi. 36-latek momentami wygrywał wszystko jak leci, co ma odzwierciedlenie w statystykach. Karierę zakończył on z 53 wiktoriami. I do teraz plasuje się na szczycie rankingu wszech czasów.
Sportowiec urodzony w Rumie znalazł się na szczycie, pomimo dramatu z jakim mierzył się od najmłodszych lat. Chodziło dokładnie o całkowity brak słuchu w lewym uchu od urodzenia. "Rzeczywiście, to dość uciążliwe w życiu codziennym. Ale wszystko ma swoje wady i zalety. Największą zaletą jest to, że nie zawsze się wszystko słyszy. Świetnie mi się śpi, kiedy wokoło jest bardzo głośno. Natomiast największym problemem jest to, że czasem czegoś nie dosłyszę albo źle zrozumiem i wychodzę na aroganta" - wyznał kilkanaście lat temu w rozmowie z Markiem Szkolnikowskim, ówczesnym dziennikarzem TVP Sport.
Gregor Schlierenzauer nie słyszy na lewe ucho. Ale i tak stał się legendą
Brzmi to wręcz niewiarygodnie, że nie miał on choćby problemu z utrzymaniem balansu podczas lotu. Fenomen ten wyjaśnił Alexander Pointner. "Często przy tego typu problemach u człowieka rozwijają się inne zdolności. To, że potrafi latać perfekcyjnie, pokazał podczas mistrzostw świata w lotach w Oberstdorfie w 2008 roku. Po raz pierwszy w życiu skakał na mamuciej skoczni, a mimo to wygrał! Wiedział doskonale, jak zachować się w powietrzu" - przekazał w 2013 roku Przeglądowi Sportowemu Onet.
Sam skoczek rozmawiał na ten temat także z lekarzem. "Wyjaśniał mi, że być może to dzięki temu, że na to lewe ucho jestem głuchy od dziecka. Dlatego mój mózg już się do tego przyzwyczaił. To jest oczywiście pewnego rodzaju cud, który bardzo doceniam" - cytował jego słowa "sport.pl". Tak czy inaczej mowa o szalenie rzadkim zjawisku. Jak informuje portal "pacjent.gov.pl", tego typu dramat dotyka zaledwie trzech na tysiąc noworodków rocznie. Nie jest to jednak koniec świata, co udowodniła historia austriackiego skoczka.