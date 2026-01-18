Koszmar Krafta w Sapporo. To może być koniec marzeń o igrzyskach. Bezlitosny komunikat
Kadra Austrii w skokach narciarskich jest w tym sezonie na tyle mocna, że można sobie było nawet wyobrazić scenariusz, w którym Stefan Kraft do Predazzo nie poleci. Miejsca są cztery, chętnych przynajmniej pięciu, z czego dwóch zdaje się pewnych swojego losu. O pozostałe miejsca w Sapporo w teorii walczą: Stephan Embacher, Manuel Fettner oraz Stefan Kraft. Ten ostatni dostał potężny cios podczas sobotnich kwalifikacji.
Stefan Kraft w swojej profesjonalnej karierze zdobył wszystko oprócz tego, co najcenniejsze, a więc indywidualnego olimpijskiego złota. Austriak jak na razie na każdej z imprez czterolecia nie potrafił spisać się tak dobrze, jak nas do tego przyzwyczaił na przestrzeni ostatniej dekady.
W maju Austriak skończy 33 lata, więc można sobie wyobrazić, że będzie w stanie pojechać także na igrzyska za cztery sezony, ale prawdopodobieństwo ukoronowania kariery tym wielkim triumfem znacząco spadnie. Wobec tego tak ważne dla Krafta z pewnością są igrzyska w Predazzo.
Kraft zdyskwalifikowany. Koszmarny koniec weekendu w Sapporo
Pojawia się jednak pytanie, czy 32-latek znajdzie się w kadrze Austrii na tę imprezę. Wydaje się, że pewniaków do wyjazdu do Sapporo w tym momencie w Austrii jest dwóch. Mowa o duecie: Daniel Tschofenig oraz Jan Hoerl. O pozostałe dwa miejsca bije się trzech skoczków z zupełnie różnych epok.
Mowa właśnie o Krafcie, a także Stephanie Embacherze (20. lat) oraz Mannuelu Fettnerze (40. lat). Gdyby miała decydować klasyfikacja generalna Pucharu Świata, do Predazzo pojechaliby Embacher i Kraft, ale Fettner w ostatnich konkursach wysyła sygnały trenerowi, że być może warto zwrócić swój wzrok ku niemu.
Rozsztrzygnięcia muszą zapaść zaraz po weekendzie w Sapporo, a ten dla Krafta zakończył się koszmarnie. Wielokrotny mistrz świata zajął drugie miejsce w kwalifikacjach, ale został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. To być może otwiera wielką szansę przed Embacherem i Fettnerem już w konkursie.