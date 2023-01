Koszmar Kamila Stocha powrócił! Jego "serce już raz pękło". Wielki niepokój

Kamil Stoch w ostatnim czasie wracał do najwyższej dyspozycji, nawiązując swoimi skokami do czasów największej świetności. Oczywiście, wciąż nie były to próby, po których mógł rywalizować w konkursach o triumf z kosmicznie dysponowanym Halvorem Egnerem Granerudem i Dawidem Kubackim, ale forma naszego weterana zdawała się wzrastać ze skoku na skok.