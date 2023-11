Koszmar Kamila Stocha, Polak wyjawił całą prawdę. Trener musi interweniować

Skok był kiepski, co tu będę koloryzował. Problem jest ewidentnie z dobrym balansem na rozbiegu, bo tam tracę po prostu równowagę. Przez to ta energia nie może pójść we właściwym kierunku. To się wszystko gdzieś rozprasza. Musimy tu wymyśleć jakiś sposób z trenerem. Sposób, w który uwierzę i który da mi pewność, że jak ruszę z belki, to już nic nie muszę kombinować i poprawiać. Będę miał pewność, że to zadziała

~ wyznał Kamil Stoch na gorąco, po swoim konkursowym skoku przed kamerą Eurosportu