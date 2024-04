Kosmiczny wyczyn Ryoyu Kobayashiego. Adam Małysz skomentował. "FIS blokuje rozwój"

Tajny projekt. Kiedyś FIS nie wydawała zgody

- To była duża tajemnica, jeśli chodzi o ten projekt. Coś takiego przygotowywano już kiedyś w Austrii. Nie doszło to jednak wówczas do skutku. Mieli tam skakać wtedy Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern i nawet chyba Andreas Goldberger . Były jednak wówczas spore problemy, jeśli chodzi o zgody. I to z federacji austriackiej, i to ze strony FIS. Zarzucono wówczas ten projekt - powiedział Małysz w rozmowie z Interia Sport.

Adam Małysz: FIS nie uniknie przebudowy skoczni

- To nie jest fajne w FIS, że blokują ten rozwój. Nie unikną przecież tego, że będzie pogoń za odległościami. Skoki narciarskie to jest przecież sport ekstremalny. Oczywiście bezpieczeństwo jest bardzo ważne, ale skoki zaczynają tracić przez to na atrakcyjności i na popularności. Wszystko, co jest bardziej ekstremalne i nie jest tak dostępne dla wszystkich, przyciąga. FIS nie uniknie zatem przebudowy skoczni tak, by były one większe. Teraz może ruszyć pogoń za odległościami, za czymś, co jest ekstremalne. Zamykanie się tylko w pewnej przestrzeni, czyli w granicy skoków do 250 metrów wcale nie jest dobre. Do skoków ponad 300 metrów nie potrzeba wyższego rozbiegu, czy wyższego lotu. Potrzebny jest po prostu większy zeskok. Zawodnicy, którzy skaczą dzisiaj 210-240 m, jeśli mieliby więcej tego zeskoku, to polecieliby dalej. I to bez zwiększania prędkości i podnoszenia pułapu lotu. Spokojnie można skakać dalej - zakończył Małysz.