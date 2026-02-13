Po emocjach związanych ze zmaganiami na obiekcie normalnym w Predazzo zawodnicy i zawodniczki przenieśli się na większy z obiektów olimpijskich, gdzie już w najbliższych dniach stoczą bój o kolejne medale olimpijskie.

Póki co Polacy są jedną z nacji, która nie ma powodów do narzekań. Na skoczni normalnej debiutujący na igrzyskach Kacper Tomasiak niespodziewanie zdobył srebrny medal, przegrywając jedynie z równie sensacyjnym triumfatorem Philippem Raimundem. Skład podium uzupełnili wspólnie Ren Nikaido oraz Gregor Deschwanden.

W gronie faworytów do medalu cały czas pozostawał Domen Prevc. Lider Pucharu Świata na mniejszym z obiektów od początku nie brylował, lecz niedopatrzeniem byłoby go pomijać w gronie pretendentów do podium. Finalnie Słoweniec zakończył na szóstym miejscu, tracąc do podium 4,2 punktu. Prevc to niepowodzenie powetował sobie w konkursie mikstów, gdzie Słoweńcy zdeklasowali resztę stawki i obronili mistrzostwo olimpijskie.

Domen Prevc będzie walczył o medal w Predazzo. Początek go mocno zaskoczył

W czwartkowy wieczór oficjalnie rozpoczął się kolejny rozdział walki o złoto olimpijskie. Zawodnicy odbyli pierwszą sesję treningową na skoczni dużej, gdzie już w sobotę 14 lutego rozstrzygną się losy medali w rywalizacji indywidualnej.

Polskich kibiców cieszyć może coraz lepsza postawa Kamila Stocha. Przechodzący po sezonie na emeryturę mistrz olimpijski w dwóch pierwszych treningach plasował się TOP10. W drugim treningu skoczek z Zębu był czwarty i wyprzedził m.in. Domena Prevca. Słoweniec to niepowodzenie powetował sobie podczas ostatniego treningu, gdy huknął 143,5 metra i z ogromną przewagą wygrał sesję treningową. Stoch zajął w niej 15. lokatę.

Prevc jasno pokazał tymi treningami, że na skoczni dużej ma znacznie większe szanse na medal. Jak jednak przyznał w rozmowie ze słoweńskimi mediami, spodziewał się, że przeskok na większy z obiektów w Predazzo będzie dla niego prostszym wyzwaniem.

- Jeszcze nie do końca się wczułem. Myślałem, że będzie łatwiej i że rytm będzie mi bardziej odpowiadał. Co ciekawe, to najazd jest stromy. Trzeba być agresywnym i jednocześnie mocno unosić biodra w górę - opisywał Domen Prevc cytowany przez "siol.net".

Prevc nie ukrywał, że najbardziej jest zadowolony ze swojej ostatniej próby na odległość 143,5 metra. Jak zaznaczył lider Pucharu Świata, ma nadzieję, że będzie to dla niego motor napędowy na kolejne dni zmagań. - Ostatni skok dał mi trochę inspiracji, jak podejść do dzisiejszego treningu. Duża skocznia trochę mnie zwiodła i myślałem, że będzie łatwo. Pierwsze dwa skoki szybko sprowadziły mnie na ziemię - dodał po chwili lider Pucharu Świata.

Prevc przyznał, że podczas treningu niezbyt skupiał się na szlifowaniu techniki lądowania. - Jeśli nie masz problemów w powietrzu, moim zdaniem lądowanie jest po prostu łatwe. Jest wystarczająco dużo miejsca, a także nachylenia. Myślę, że można skakać dość daleko - ocenił Domen Prevc.

W piątek 13 lutego od godziny 18:30 trwać będzie ostatni oficjalny trening przed konkursem olimpijskim na skoczni dużej w Predazzo. Ten odbędzie się w sobotę 14 lutego o godz. 18:45. Relację będzie można śledzić w Interii Sport.

Domen Prevc otrzymał radosny komunikat prosto ze Słoweńskiego Komitetu Olimpijskiego JENS SCHLUETER AFP

Kamil Stoch AFP

Skocznie w Predazzo Luca Bruno East News

