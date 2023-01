Na półmetku sobotnich zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Bad Mittendorf Timi Zajc zajmował 13. lokatę, co zapewnił mu skok na odległość 205,5 m. W drugiej serii urodzony w Lubljanie 22-letni skoczek zdołał jednak znacznie poprawić swoją lokatę i awansował na szóstą pozycję, co zapewnił mu jego kosmiczny skok .

PŚ w skokach narciarskich w Bad Mittendorf. Timi Zajc otarł się o rekord skoczni

W swojej drugiej próbie Timi Zajc pofrunął aż 243 metry . Otarł się tym samym o rekord skoczni Kulm, który ustanowił w 2016 roku inny Słoweniec - Peter Prevc, lądując na 244. metrze. Skok 22-latka obserwował z boku jego rodak Anze Lanisek, który nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Wymowną reakcję Słoweńca wychwyciły kamery telewizyjne .

