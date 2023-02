Wszystko wskazywało na to, że zmieni się to w sobotę. Zawody w Renie miały mieć, według zapowiedzi, bardzo wąską obsadę, a ostatecznie na liście startowej znalazły się zaledwie 33 nazwiska z sześciu państw, obok Polski i Norwegii: Austrii, Francji, Słowenii oraz Niemiec. Teoretycznie więc mogło dojść do sytuacji, w której mimo tego, że zawody się odbędą, nie zostaną za nie przyznane punkty do klasyfikacji generalnej PK. Formalnie potrzeba do tego, by rywalizowali przedstawiciele ośmiu państw, lecz FIS w tej materii zrobiła wyjątek.