Kosmiczny lot w Ruce, niebywała "petarda". Przeskoczył rekord Graneruda

Norweska gwiazda kombinacji norweskiej błysnęła już na trasie biegowej. Jarl Magnus Riiber osiągnął drugi czas, minimalnie przegrywając tylko z reprezentantem Niemiec - Vinzenzem Geigerem. A potem, mając w nogach 10 km, jak gdyby nigdy nic błyszczał na skoczni Rukatunturi, dwukrotnie przeskakując rekord należący do norweskiego skoczka narciarskiego Halvora Egnera Graneruda , który w minionym roku osiągnął 150,5 m.

Puchar Świata w Ruce. Jarl Magnus Riiber zachwycił na skoczni, pobił rekord Halvora Egnera Graneruda

Już w serii próbnej Jarl Magnus Riiber zachwycił , szybując na odległość aż 151 m . Ba, zrobił to z wielką lekkością i gdyby tylko chciał, najprawdopodobniej wycisnąłby ze swojej próby jeszcze więcej.

To jednak nie był jego koniec popisów na obiekcie w Ruce. W zawodach Norweg startując z 15. belki poszybował aż 153,5 m. Jak relacjonuje dziennikarz Eurosportu Kacper Merk, widzący kosmiczną próbę Jarla Magnusa Riibera japoński skoczek narciarski Ryoyu Kobayashi zrobił tylko wielkie oczy i rzucił krótko, że to, co wyczynia 26-latek jest "niesamowite".