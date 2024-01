Kosmiczne ceny biletów na konkursy PŚ w Polsce. Kibice zniesmaczeni

W sobotę poznamy triumfatora Turnieju Czterech Skoczni. W Bischofshofen odbędą się zawody, które wyłonią zwycięzcę prestiżowych zawodów. Rywalizacja rozegra się pomiędzy Ryoyu Kobayashim i Andreasem Wellingerem, których w klasyfikacji dzieli tylko kilka punktów. Zajmujący trzecią pozycję Jan Hoerl traci już do prowadzącej dwójki aż 23,6 punktu. Najwyżej klasyfikowany z Polaków jest Kamil Stoch . 36-latek zajmuje 15. pozycję.

Po Bischofshofen skoczkowie przeniosą się do Polski, gdzie czeka nas aż pięć konkursów. Rywalizacja rozpocznie się w przyszłą sobotę w Wiśle. Kibice wierzą, że biało-czerwoni na polskich skoczniach zaczną spisywać się dużo lepiej, aniżeli do tej pory. Sezon 2023/24 jest pełen rozczarowań, co wielokrotnie podkreślali eksperci.