Kos najlepszy w sobotę, wielki błąd Krafta. Zniszczoł błysnął w drugim skoku

Po zawodach na Muehlenkopfschanze w Willingen uczestnicy Pucharu Świata w skokach narciarskich przenieśli się aż za ocean - do amerykańskiego Lake Placid , na obiekt K-115 (HS 128). Po piątkowych kwalifikacjach sobota przyniosła już pierwszy z konkursów, poprzedzony serią próbną.

Puchar Świata w Lake Placid. Przebieg pierwszej serii sobotniego konkursu indywidualnego. Wyniki Polaków

W rozpoczętych o godz. 15.15 zawodach jako pierwszy z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera zameldował się na belce Paweł Wąsek , który skoczył 110,5 m, co dało mu 113,8 pkt. Po dłuższej chwili, niemalże w jednej "grupie", swoje próby oddała też reszta jego kolegów z kadry - Stoch uzyskał 108 m (105,9 pkt), Żyła 123 m (132,6 pkt), Kubacki 121 m (132,7 pkt) i w końcu Zniszczoł 116 m (131 pkt).

Po pierwszej serii liderem był Stefan Kraft (127,5 m, 152,3 pkt), przed Clemensem Aignerem (127 m, 148,8 pkt) i Ryoyu Kobayashim (125,5 m, 147,9 pkt). Kubacki był 19., Żyła 20., Zniszczoł 22. Do kolejnej serii nie zakwalifikowali się Wąsek (34.) i Stoch (41.).

Puchar Świata w Lake Placid. Przebieg drugiej serii sobotniego konkursu indywidualnego. Wyniki Polaków

W drugiej serii Aleksander Zniszczoł "odpalił" - i uzyskał 129 m, co dało mu 140,4 pkt (łączna nota: 271,4 pkt). Żyła skoczył 118,5 m (119,9; 252,5 pkt), a Kubacki 125 m (128,8; 261,5 pkt). Na tym zakończyły się tym samym występy "Biało-Czerwonych".

Puchar Świata w Lake Placid. 10 lutego odbędą się też zmagania duetów

To nie koniec emocji związanych ze skokami narciarskimi na sobotę - o godz. 23.00 według czasu polskiego odbędzie się jeszcze rywalizacja duetów, która zostanie poprzedzona serią próbną. Jej początek zaplanowano na godz. 22.00.

W niedzielę 11 lutego tymczasem odbędzie się drugi konkurs indywidualny - jego start przewidziano na godz. 15.15. Co ciekawe w tym przypadku nie doczekamy się kwalifikacji - już wcześniej zostały one odwołane. Za tydzień, 17-18 lutego, PŚ tymczasem zawędruje do japońskiego Sapporo.