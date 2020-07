Austriacki Związek Narciarski został zmuszony do odwołania Letniego Grand Prix w skokach narciarskich. Powodem decyzji jest sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

Po wtorkowej decyzji Austriackiego Związku Narciarskiego skurczył się kalendarz Letniego Grand Prix na nadchodzący sezon. Związek zdecydował się bowiem odwołać wszystkie wydarzenia sportowe do 4 października. Powodem jest pandemia koronawirusa.

"Niestety, pandemia jest nadal ukrytym zagrożeniem dla ogólnego stanu zdrowia" - ustosunkowano się do decyzji w telewizji ORF.

Tym samym odwołane zostały trzy wydarzenia w skokach narciarskich oraz jedno w kombinacji norweskiej. Jednym z nich jest właśnie pierwotnie zaplanowany na 27 września konkurs Letniego Grand Prix w Hinzenbach.

Lokalna federacja narciarska chce utrzymać w kalendarzu pozostałe wydarzenia zaplanowane na termin po 4 października w ramach przepisów ustalonych przez rząd federalny, które będą obowiązywały w następnych miesiącach.

W aktualnym planie pierwszoligowych skoków na igelicie pozostało zatem siedem konkursów. Jeden z nich jest rywalizacją drużynową. LGP ma rozpocząć się 22 sierpnia w Wiśle, co zostało już potwierdzone przez Międzynarodową Federację Narciarską. Następnie skoczkowie powalczą o punkty w Szczuczyńsku, Czajkowskim oraz w Klingenthal.

