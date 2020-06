We wtorek po południu może być znany wynik testu na obecność koronawirusa jednego z fizjoterapeutów kadry polskich skoczków narciarskich - poinformował szef Ś-BZN Andrzej Wąsowicz. Zgrupowanie "Biało-Czerwonych" w Wiśle przebiega zgodnie z planem.

- Łukasz Gębala poddał się w poniedziałek temu testowi. Teraz czekamy na wynik, od tego dużo będzie zależeć - powiedział we wtorek Wąsowicz.



Dodał, że w sprawie dalszego toku przygotowań kadry do sezonu Polski Związek Narciarski czeka też na ewentualnie decyzje Sanepidu.



W poniedziałek dyrektor PZN Adam Małysz ogłosił, że jest zakażony koronawirusem. Szef Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego dodał, że zawodnicy na razie trenują w miarę normalnie. - Do południa na skoczni odbył się trening. Niestety był on przerywany przez podmuchy wiatru. O godz. 18 mają się odbyć kolejne zajęcia - zaznaczył.



Najwyraźniej minął szok spowodowany poniedziałkową informacją. Zdaniem Wąsowicza przed południem pojawiły się na twarzach zawodników "nieśmiałe uśmiechy".



Prezes poinformował, że trwają prace, aby jednak w sierpniu rozegrać na skoczni w Wiśle-Malince letnią Grand Prix.



Jak podkreślił, nadal nie można oficjalnie ogłosić, że termin 22-23 sierpnia jest aktualny. Wszystko zależy od tego, jak się rozwinie sytuacja w kadrze oraz w woj. śląskim.

