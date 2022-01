Jak poinformował za pośrednictwem Twittera Chmielewski, Stoch na rozruchu podkręcił kostkę i nie bierze udział w treningach na Wielkiej Krokwi. Zdaniem dziennikarza "TVP Sport" ma zdążyć wykurować się na konkursy Pucharu Świata, które w najbliższy weekend odbędą się w Zakopanem.

Przypomnijmy, że Kamil Stoch nie występował od nieudanych kwalifikacji do konkursu w Innsbrucku, czyli trzeciej odsłony Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnik z Zębu wrócił po nich do Polski, gdzie mógł spokojnie trenować.



Niestety, jak widać, nasz skoczek ma sporego pecha i nie wiadomo, czy uda mu się wystartować w konkursach Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi. Miejmy nadzieję, że jednak jego uraz nie okaże się na tyle poważny, by uniemożliwić mu skakanie. Co prawda imprezą docelową są igrzyska olimpijskie w Pekinie, jednak dla kibiców zawody w Zakopanem są bardzo ważne i bez Stocha straciłyby sporo uroku.