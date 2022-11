Kontrowersyjne powołania Thrunbichlera. "Nie mogę go spalić na starcie"

Michał Białoński, Interia: Choć do PŚ w Kuusamo - Ruce pozostały niemal dwa tygodnie, pan już kilka dni temu ogłosił skład kadry na te zawody. Skąd ten pośpiech?

Thomas Thurnbichler, trener reprezentacji Polski w skokach narciarskich: Wyjaśnienie jest proste. Widzieliśmy już na tyle dużo wyników i skoków wszystkich naszych zawodników, że dzięki temu bez problemów wyselekcjonowaliśmy na wyjazd do Finlandii najlepszą siódemkę.

Nie opieraliśmy się tylko na skokach, które widzieliśmy w Wiśle. Wiem dokładnie, na jakim poziomie jest każdy z polskich skoczków. Wczesna nominacja kadry pomoże nam zachować spokój, ciszę i koncentrację w ekipie. Dzięki temu będziemy mogli dokonać następnych kroków naprzód w technice skoków i przygotowaniu sprzętu. Skoczkowie nie muszą myśleć o tym, jak zakwalifikować się do kadry na kolejne zawody. To daje im komfort pracy.

W miniony wtorek mieliśmy spotkanie ze wszystkimi trenerami, także tymi z kadry B i ośrodków regionalnych. Właśnie na nim ustaliliśmy kadrę na Rukę. To dla mnie również bardzo istotne, zwłaszcza z uwagi na Tomka Pilcha.

Siostrzeniec Adama Małysza skacze w Pucharze Świata pięć lat, ale dopiero teraz zdobył w nim pierwsze punkty.

- To prawda. A ja nie pracowałem z Tomkiem latem. Czas pozostały do PŚ w Ruce mogę wykorzystać na poznanie Pilcha i poprawę techniki jego skoków.

Nie brakuje panu w kadrze na Kussamo Stefana Huli? Jest jedynym Polakiem, który w Wiśle zdobył punkty Pucharu Świata, a teraz nie jedzie na kolejne zawody. Proszę sobie wyobrazić, że w całym sezonie 2021/2022 Stefan wywalczył jedynie cztery punkty w PŚ, a teraz po pierwszym weekendzie w Wiśle ma ich taką samą liczbę.

- W tym wypadku kierowaliśmy się wiekiem Stefana. Proszę pamiętać, że jednym z naszych zadań jest odmłodzenie kadry. Dlatego nasza filozofia jest taka: jeżeli mamy dwóch skoczków na takim samym, bądź porównywalnym poziomie, to stawiamy na tego młodszego. Musimy myśleć o następnym pokoleniu.

Skoki Stefana w Wiśle były dobre, naprawdę solidne, wbrew temu, że Hulę pobolewa kolano. Myślę, że dla Stefana będzie teraz lepiej, aby skoncentrował się na tym, co nasz czeka w kolejnych miesiącach. Musi odrobić zaległości w przygotowaniu fizycznym, naprawdę stać go na zrobienie postępów i wskoczenie do czołowej "15". Ma nadal spory potencjał, ale dostrzegam go również u naszych młodszych skoczków i Stefan nie ma aż tak wielkiej przewagi nad młodzieżą, by w tym momencie postawić na niego.

Wziąłem pod uwagę wszystkie skoki i Stefan Hula wypadł w nich na 35. miejscu, a Kuba Wolny na 38. To nie jest wielka różnica.

Ale Jakub Wolny na razie nie zdobył punktu w żadnym z dwóch konkursów PŚ. Jakie błędy na tym zaważyły?

- W technice skoku. One się pojawiały przez całe lato, ale widzę spory potencjał w Kubie. Dlatego właśnie postawiłem na niego. Wiem, że jeśli on wyeliminuje drobny błąd, będzie w stanie zajmować miejsce w czołowej "15" PŚ.

Thurnbichler: Nie mogę spalić na starcie Juroszka

Wielkie nadzieją polskich skoków jest też Kacper Juroszek . W piątkowych kwalifikacjach był 52., nieco lepiej mu poszło w niedzielę, ale i tak nie zdobył punktu w PŚ.

- Z Kacprem mamy wyjątkową sytuację. Dotknęły go problemy z plecami. Z tego też powodu wycofaliśmy go z jednej serii treningowej w piątek. W jego wypadku sytuacja jest kluczowa. Chcemy dawać mu szanse rozwoju, ale nie mogę go spalić na starcie. Musi odzyskać pełną sprawność, pokonać problemy z bólem pleców. Jeśli już to zrobi, to będzie mógł pokazać, na co go stać.

Kacper ma spory potencjał i dam mu kolejną szansę, gdy będzie w stuprocentowej dyspozycji fizycznej. Podkreślam, nie chcę go spalić, zwłaszcza w Ruce, na której to skoczni będą najpewniej wyjątkowo trudne warunki.

Sezon jest naprawdę długi, dlatego przede wszystkim musimy dbać o zdrowie, dyspozycje fizyczną zawodników. Jeśli one będą dopisywały, zawodnicy dostaną szanse.

Aleksander Zniszczoł wywalczył dla Polski dodatkowe miejsce w Pucharze Świata, ale w Wiśle skakał przeciętnie. O co chodziło w jego przypadku?

- Olek popełniał błąd techniczny podczas wybicia, przez co tracił prędkość, a bez niej nie mógł osiągnąć perfekcyjnej fazy lotu. To na szczęście drobny błąd i powinniśmy sobie z nim w miarę sprawnie poradzić już podczas najbliższego obozu, a później w Ruce.

Co się dzieje z Andrzejem Stękałą? W ubiegłym sezonie zdobył 19 pkt PŚ, a teraz w Wiśle był najgorszym spośród 13 polskich skoczków.

- O bardziej dogłębną analizę musiałby pan zapytać Maćka Maciusiaka, który pracuje z nim na co dzień. Z tego, co ja widzę, to Andrzej boryka się z podobnymi problemami od lata, choć zdarzały mu się również dobre skoki. Generalnie jednak jego poziom na ten moment jest zbyt niski.

Jest pan zaskoczony dyspozycją Ryoyu Kobayashiego i Karla Geigera, czyli najlepszych skoczków minionego sezonu? Japończyk jest 14., a Niemiec dopiero 25. w klasyfikacji generalnej PŚ po dwóch konkursach.

- Faktycznie, ubiegłoroczni liderzy rozpoczęli Puchar Świata być może nie na takim poziomie, do jakiego przyzwyczaili, ale sezon jest tak długi, że nie należy ich przekreślać. Wiemy, jaki mają potencjał i jaki poziom prezentują. Z pewnością wrócą do walki o czołowe lokaty.

Z drugiej strony dobrze się zaprezentowali pana rodacy - Austriacy. W czołowej "10" PŚ jest ich aż czterech, trzeci Stefan Kraft, piąty - Manuel Fettner.

- To prawda, Austriacy skaczą dobrze, na dodatek wszyscy wiemy, że oni lubią skocznię w Wiśle, osiągają tam zawsze dobre wyniki. Austriacy mają wspaniałych skoczków, nie tylko tych z pierwszej reprezentacji, ale też dobre nowe pokolenie. System szkolenia w austriackich skokach jest wręcz wzorowy i to przynosi efekty. To dobre dla światowych skoków. Widzimy w czołówce kilka różnych reprezentacji. Na razie w Pucharze Narodów prowadzi Norwegia, my jesteśmy drudzy, a Austria trzecia. Czekamy na kolejne zawody, rywalizacja będzie zacięta.

Jakie macie plany przed PŚ w Kuusamo?

- Postanowiliśmy trenować w Polsce, na obozach w Szczyrku i w Wiśle, bo Wielka Krokiew w Zakopanem jeszcze nie jest czynna. Natomiast już we wtorek 22 listopada udamy się do Ruki, by przyzwyczaić się do warunków panujących na tamtej skoczni.

Rozmawiał: Michał Białoński, Interia