Zaskakujące wieści napłynęły z polskiego obozu. Maciej Maciusiak po kilku latach prowadzenia kadry B złożył wypowiedzenie i tym sposobem zakończył pewien rozdział w swoim życiu. Jego odejście wywołało niemałe poruszenie w Polsce. Szkoleniowiec cieszył się bowiem dobrym poważaniem. Mało kiedy spadła na niego fala krytyki, a zwykle był tym, który pomagał zawodnikom w powrocie do czołówki Pucharu Świata. Swego czasu mówiło się, że uratował karierę Andrzeja Stękały , który w 2017 roku wypadł z centralnego systemu szkolenia.

Teraz po latach pracy okazało się, że mężczyzna nie doszedł do porozumienia z Thomasem Thurnbichlerem i złożył wypowiedzenie. Wcześniej spekulacje na temat odejścia 41-latka uciął sam prezes PZN, Adam Małysz. "Orzeł z Wisły" zapewniał, że informacje, które pojawiły się w mediach są nieprawdziwe. Rzeczywistość jednak zweryfikowała jego słowa. O sytuacji w kadrze "Biało-Czerwonych" wypowiedział się też sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, Jan Winkiel.