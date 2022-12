Łyżką dziegciu w beczce miodu może być natomiast sytuacja z kombinezonem Żyły . Skoczek zaliczył wpadkę, która mogła go słono kosztować. Już po oddaniu przez niego finałowego skoku rozpiął się suwak w jego stroju . Gdyby sędziowie szybko zareagowali, mogłoby to skończyć się nawet dyskwalifikacją , co oznaczałoby utratę podium i cennych punktów. O sprawie zrobiło się głośno.

"Media zauważyły, że kombinezon Piotrka był wczoraj rozsunięty. Możemy dyskutować nad powodami, dla których tak się stało. Wygląda na to, że na początku skoku był on zapięty i w trakcie skoku albo podczas radości, rozsunął się " - ocenił Thurnbichler podczas spotkania z dziennikarzami w Oberstdorfie.

Thomas Thurnbichler zareagował w sprawie Kamila Stocha. "Przekazaliśmy nasze uwagi"

Thurnbichler zdecydowanie skomentował również sytuację z innym jego podopiecznym, Kamilem Stochem. Przed drugą próbą skoczka w Oberstdorfie pogorszyły się warunki atmosferyczne, przez co mistrz z Zębu musiał czekać dobre kilkanaście minut, by w ogóle móc oddać skok. Co więcej, wcześniej organizatorzy na przetarcie najazdu wysłali zaledwie jednego z trzech dostępnych przedskoczków. Pojawiają się głosy, że było to niewystarczające i mogło niekorzystnie wpłynąć na wynik osiągnięty przez Polaka. Ostatecznie spadł z 6. na 9. pozycję.