Kontrola skoczków, jakiej jeszcze nie było. Polak zdradza szczegóły

O tym, że w Sapporo FIS przetestuje nowy sposób kontroli zawodników, sztaby zostały poinformowane z wyprzedzeniem, bo już przy okazji Pucharu Świata w Zakopanem. Na Okurayamie była bowiem odpowiednia przestrzeń do przeprowadzenia testowych kontroli.

Tym razem skoczkom nie groziła dyskwalifikacja po skoku, bo po nim nie było kontroli, a ewentualnie przed skokiem. Wiązało się to jednak z pewnymi niedogodnościami dla zawodników, bo na górę skoczni musieli wyjechać znacznie wcześniej niż zazwyczaj.

Polak zdradził, jak przebiegała kontrola skoczków. Sprawdzili wszystkich

To, jak przebiegała taka kontrola, opisał Wojciech Jurowicz, asystent Christiana Kathola w Sapporo, w rozmowie z Interia Sport. Dla Polaka był to debiut w takiej roli w Pucharze Świata. Wcześniej taką samą rolę pełnił przy okazji Letniego Grand Prix w Klingenthal.

- Główna kontrola, inaczej niż zazwyczaj, odbywała się tym razem na górze skoczni. Odbywała się ona oczywiście poza normalną procedurą sprawdzania wysokości kroku w kombinezonie przed startem. Zawodnicy na górze skoczni musieli stawić się odpowiednio wcześnie przed startem. W tym wypadku musieli być około 20 minut wcześniej niż zazwyczaj. W czasie kontroli zakładali kombinezon tak, jakby byli gotowi do skoku. Christian Kathol dokonywał kontroli, a następnie zawodnicy byli odprowadzani na pomieszczenia, w którym oczekiwali na start. Nie było zatem możliwości zmiany nart albo kombinezonu. Oczywiście po tej kontroli skoczkowie mogli się rozpiąć, by dalej przygotowywać się do skoku przed kontrolą kroku - dodał.