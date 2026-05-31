Konrad Tomasiak już wygrywa. Komentator aż krzyczał, 32 punkty różnicy

Czołowi skoczkowie z kraju nad Wisłą w pocie czoła przygotowują się już do inauguracji Letniego Grand Prix. Największe gwiazdy są po trzech zgrupowaniach, w tym jednym zagranicznym. Uwaga podczas nich skupia się przede wszystkim na Kacprze Tomasiaku. Nastolatek po zdobyciu trzech medali olimpijskich, tym razem będzie chciał pokazać się z lepszej strony w Pucharze Świata oraz globalnym czempionacie.

Ale zanim dojdzie do rozpoczęcia sezonu zimowego, skoczkowie tradycyjnie porywalizują na igelicie. O ile seniorzy mają czas na spokojny trening, o tyle do boju ruszyły już najmłodsze roczniki. Pod koniec maja rozpoczął się cykl PZN ORLEN Cup. Główni bohaterowie startowali w kilku kategoriach. Sporą popularnością cieszył się między innymi konkurs juniorów młodszych. Powód? Konrad Tomasiak na liście uczestników.

Konrad Tomasiak zdeklasował rywali podczas ORLEN Cup. Szaleństwo w Zakopanem

Brat Kacpra z roli faworyta wywiązał się kapitalnie, oddając dwie próby powyżej stu metrów. Tej magicznej granicy nie przekroczył żaden z pozostałych zawodników. O nokaucie na Średniej Krokwi (HS 105 m) doskonale świadczy klasyfikacja końcowa. Drugi Miłosz Malarz do triumfatora stracił aż 32 punkty. Na przeszkodzie wschodzącej gwieździe nie stanęły nawet kapryśne warunki atmosferyczne.

"Zakończyliśmy pierwszy dzień zmagań inauguracji letniego sezonu w ramach cyklu Orlen Cup. Rywalizacja na skoczniach HS-70 i HS-105 w Zakopanem trzymała w napięciu do samego końca i przyniosła mnóstwo sportowych emocji" - poinformowali organizatorzy na Instagramie, chwaląc się ponadto zdjęciami przedstawiającymi podium każdego konkursu.

Podczas transmisji z wydarzenia oszalał natomiast komentator. "Co zrobił Konrad Tomasiak! (…) Ależ mamy dzisiaj o poranku próby!" - krzyczał do mikrofonu na youtube'owym kanale "Wizja Sportu".

Czołowa piątka sobotniego konkursu junior młodszy ORLEN Cup:

1. Konrad Tomasiak - 256 punktów

2. Miłosz Malarz - 224

3. Kacper Wantulok - 200

3. Wojciech Wróbel - 200

5. Mateusz Rus - 177,5

Konrad Tomasiak Action Press/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak (po lewej stronie), a obok jego brat Konrad Tomasiak (po prawej stronie) Action Press/Shutterstock East News





