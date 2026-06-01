Konrad Tomasiak dominuje. Trwa seria nastolatka, znów nikt nie skoczył dalej

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Kacper Tomasiak wraz z reprezentacyjnymi kolegami przygotowuje się do zbliżającego się wielkimi krokami Letniego Grand Prix. Jego młodszy brat, Konrad, jest już jednak po pierwszych zawodach na igelicie. Młody sportowiec popis dał zwłaszcza w sobotę, kiedy to pokonał drugiego w konkursie rywala o ponad trzydzieści punktów. Podopiecznemu LKS Klimczok Bystra najwidoczniej było mało, ponieważ poszedł za ciosem kilkadziesiąt godzin później. Piękny skok oddał zwłaszcza w drugiej serii.

Konrad Tomasiak w kombinezonie narciarskim i kasku stoi przed banerem sponsora zawodów.
Konrad TomasiakPicture Perfect / Rex FeaturesEast News

Konrad Tomasiak póki co rywalizuje głównie w zawodach przeznaczonych dla młodych skoczków. Powoduje to, że nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek między sezonem letnim a zimowym. Podczas gdy największe gwiazdy biało-czerwonej kadry szykują się do najbardziej prestiżowych konkursów w kalendarzu międzynarodowej federacji, Polski Związek Narciarski ruszył pod koniec maja z cyklem Orlen Cup. Młodszy brat Kacpra przystąpił do boju w kategorii junior młodszy.

I po weekendzie w Zakopanem ma już na koncie dwa zwycięstwa. Pokaz mocy kibice zaobserwowali przede wszystkim w sobotę. Nastolatek dwukrotnie lądował powyżej stu metrów. Jak wspominaliśmy na wstępie, sklasyfikowany tuż za nim Miłosz Malarz uzbierał ponad trzydzieści punktów mniej. Zawodnik KS Rutkowski liczył po cichu na udany rewanż w niedzielę, lecz Konrad Tomasiak znów nie pozostawił mu złudzeń. Reprezentant LKS Klimczok Bystra tym razem wyprzedził go o dziesięć "oczek".

Perfekcyjne otwarcie sezonu Konrada Tomasiaka. Młodszy brat Kacpra znów najlepszy

Bielszczanin za każdym razem lądował najdalej z całej stawki. Seria otwierająca zmagania przyniosła co prawda próbę na odległość 97,5 metra, ale za to po przerwie młodszy brat trzykrotnego medalisty olimpijskiego ponownie udowodnił drzemiący w nim potencjał, uzyskując 104 metry. "Fantastycznie znowu się zaprezentował. Nie ma wątpliwości, że on po raz kolejny zostanie zwycięzcą" - ekscytował się komentator youtube'owego kanału Wizja Sportu.

Adam Małysz ws. PKOl: mamy sytuację, jakiej nie było w historii

Podium niedzielnych zmagań na Średniej Krokwi uzupełnił Wojciech Wróbel z SS-R LZS Sokół Szczyrk. Poza Konradem Tomasiakiem ponad sto metrów 31 maja uzyskał jedynie Miłosz Malarz (101 m w drugiej serii - dop.red.).

Czołowa piątka niedzielnego konkursu Orlen Cup w kategorii junior młodszy:

1. Konrad Tomasiak - 243 punkty

2. Miłosz Malarz - 233

3. Wojciech Wróbel - 211,5

4. Mateusz Rus - 197

5. Mateusz Ustupski - 196

Zobacz również:

Maciej Maciusiak
Skoki Narciarskie

Nowość u polskich skoczków, już się tym chwalą. A Horngacher? "Jest super"

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Skoczek narciarski w locie podczas zawodów, w charakterystycznej pozycji z nartami równolegle do siebie na tle nieba i rozmytych drzew w oddali.
Konrad TomasiakAction Press/ShutterstockEast News
Dwóch młodych mężczyzn uśmiecha się i pozuje do zdjęcia na tle oświetlonej skoczni narciarskiej, jeden z nich trzyma brązowy medal olimpijski, ubrany w biały strój z czerwonym napisem POLSKA i czerwono-białą czapką.
Kacper Tomasiak (po lewej) i jego młodszy brat Konrad Tomasiak w PredazzoAction Press/ShutterstockEast News
skoczek narciarski w locie, ujęty z góry, w białym kombinezonie i kasku, z szeroko rozstawionymi nartami typu V na tle śniegu
Konrad TomasiakAction Press/ShutterstockEast News


Piotr Żyła opowiedział o swojej przyszłości w skokach narciarskich.Interia SportINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja