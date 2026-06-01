Konrad Tomasiak dominuje. Trwa seria nastolatka, znów nikt nie skoczył dalej
Kacper Tomasiak wraz z reprezentacyjnymi kolegami przygotowuje się do zbliżającego się wielkimi krokami Letniego Grand Prix. Jego młodszy brat, Konrad, jest już jednak po pierwszych zawodach na igelicie. Młody sportowiec popis dał zwłaszcza w sobotę, kiedy to pokonał drugiego w konkursie rywala o ponad trzydzieści punktów. Podopiecznemu LKS Klimczok Bystra najwidoczniej było mało, ponieważ poszedł za ciosem kilkadziesiąt godzin później. Piękny skok oddał zwłaszcza w drugiej serii.
Konrad Tomasiak póki co rywalizuje głównie w zawodach przeznaczonych dla młodych skoczków. Powoduje to, że nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek między sezonem letnim a zimowym. Podczas gdy największe gwiazdy biało-czerwonej kadry szykują się do najbardziej prestiżowych konkursów w kalendarzu międzynarodowej federacji, Polski Związek Narciarski ruszył pod koniec maja z cyklem Orlen Cup. Młodszy brat Kacpra przystąpił do boju w kategorii junior młodszy.
I po weekendzie w Zakopanem ma już na koncie dwa zwycięstwa. Pokaz mocy kibice zaobserwowali przede wszystkim w sobotę. Nastolatek dwukrotnie lądował powyżej stu metrów. Jak wspominaliśmy na wstępie, sklasyfikowany tuż za nim Miłosz Malarz uzbierał ponad trzydzieści punktów mniej. Zawodnik KS Rutkowski liczył po cichu na udany rewanż w niedzielę, lecz Konrad Tomasiak znów nie pozostawił mu złudzeń. Reprezentant LKS Klimczok Bystra tym razem wyprzedził go o dziesięć "oczek".
Perfekcyjne otwarcie sezonu Konrada Tomasiaka. Młodszy brat Kacpra znów najlepszy
Bielszczanin za każdym razem lądował najdalej z całej stawki. Seria otwierająca zmagania przyniosła co prawda próbę na odległość 97,5 metra, ale za to po przerwie młodszy brat trzykrotnego medalisty olimpijskiego ponownie udowodnił drzemiący w nim potencjał, uzyskując 104 metry. "Fantastycznie znowu się zaprezentował. Nie ma wątpliwości, że on po raz kolejny zostanie zwycięzcą" - ekscytował się komentator youtube'owego kanału Wizja Sportu.
Podium niedzielnych zmagań na Średniej Krokwi uzupełnił Wojciech Wróbel z SS-R LZS Sokół Szczyrk. Poza Konradem Tomasiakiem ponad sto metrów 31 maja uzyskał jedynie Miłosz Malarz (101 m w drugiej serii - dop.red.).
Czołowa piątka niedzielnego konkursu Orlen Cup w kategorii junior młodszy:
1. Konrad Tomasiak - 243 punkty
2. Miłosz Malarz - 233
3. Wojciech Wróbel - 211,5
4. Mateusz Rus - 197
5. Mateusz Ustupski - 196