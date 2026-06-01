Konrad Tomasiak dominuje. Trwa seria nastolatka, znów nikt nie skoczył dalej

Konrad Tomasiak póki co rywalizuje głównie w zawodach przeznaczonych dla młodych skoczków. Powoduje to, że nie ma zbyt wiele czasu na odpoczynek między sezonem letnim a zimowym. Podczas gdy największe gwiazdy biało-czerwonej kadry szykują się do najbardziej prestiżowych konkursów w kalendarzu międzynarodowej federacji, Polski Związek Narciarski ruszył pod koniec maja z cyklem Orlen Cup. Młodszy brat Kacpra przystąpił do boju w kategorii junior młodszy.

I po weekendzie w Zakopanem ma już na koncie dwa zwycięstwa. Pokaz mocy kibice zaobserwowali przede wszystkim w sobotę. Nastolatek dwukrotnie lądował powyżej stu metrów. Jak wspominaliśmy na wstępie, sklasyfikowany tuż za nim Miłosz Malarz uzbierał ponad trzydzieści punktów mniej. Zawodnik KS Rutkowski liczył po cichu na udany rewanż w niedzielę, lecz Konrad Tomasiak znów nie pozostawił mu złudzeń. Reprezentant LKS Klimczok Bystra tym razem wyprzedził go o dziesięć "oczek".

Perfekcyjne otwarcie sezonu Konrada Tomasiaka. Młodszy brat Kacpra znów najlepszy

Bielszczanin za każdym razem lądował najdalej z całej stawki. Seria otwierająca zmagania przyniosła co prawda próbę na odległość 97,5 metra, ale za to po przerwie młodszy brat trzykrotnego medalisty olimpijskiego ponownie udowodnił drzemiący w nim potencjał, uzyskując 104 metry. "Fantastycznie znowu się zaprezentował. Nie ma wątpliwości, że on po raz kolejny zostanie zwycięzcą" - ekscytował się komentator youtube'owego kanału Wizja Sportu.

Podium niedzielnych zmagań na Średniej Krokwi uzupełnił Wojciech Wróbel z SS-R LZS Sokół Szczyrk. Poza Konradem Tomasiakiem ponad sto metrów 31 maja uzyskał jedynie Miłosz Malarz (101 m w drugiej serii - dop.red.).

Czołowa piątka niedzielnego konkursu Orlen Cup w kategorii junior młodszy:

1. Konrad Tomasiak - 243 punkty

2. Miłosz Malarz - 233

3. Wojciech Wróbel - 211,5

4. Mateusz Rus - 197

5. Mateusz Ustupski - 196

Konrad Tomasiak Action Press/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak (po lewej) i jego młodszy brat Konrad Tomasiak w Predazzo Action Press/Shutterstock East News

