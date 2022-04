Konkursy skoków narciarskich w Rosji? Niebywałe wieści

Jak wynika z informacji, pozyskanych przez telewizje ARD i ORF, Rosja i Białoruś miały znaleźć się w drafcie kalendarza na sezon 2022/23.

Niżny Tagił gospodarzem konkursów PŚ w skokach?

ARD, czyli niemiecka telewizja twierdzi, że zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich miałyby odbyć się w Niżnym Tagile w dniach 3-4 grudnia.

Pomysł jest niedorzeczny co najmniej z dwóch powodów. Federacja Rosyjska prowadzi okrutną wojnę w Ukrainie i dziś, jeśli zapadają jakiekolwiek decyzje, to takie, które poddają Rosjan oraz ich kraj powszechnemu ostracyzmowi. A gdyby ten argument nie wystarczył, to właśnie w tym mieście w azjatyckiej części Rosji, w obwodzie swierdłowskim, mieści się fabryka, która produkuje czołgi...

Cały kalendarz sportów zimowych, nie ograniczając się tylko do skoków narciarskich, przewiduje kilka sportowych wydarzeń w Rosji, a konkretnie w Krasnojarsku, Słonecznej Dolinie i Moskwie. Areną sportowego święta miałaby być także sojuszniczka Rosji i Władimira Putina, czyli Białoruś, a konkretnie stolica tego państwa - Mińsk.

Przy tych lokalizacjach wprawdzie znalazł się dopisek, mówiący o obserwacji ze względu na sytuację w Rosji. Niemniej i tak trudno zrozumieć, dlaczego w tym momencie eskalacji działań wojennych i coraz większego okrucieństwa ze strony armii Putina, gdy świat zwiększa sankcje i myśli nad zwiększeniem wsparcia militarnego dla Ukrainy, ktoś w ogóle planuje Rosji i Białorusi powierzać sport w największym wydaniu.

Już w maju przekonamy się, czy decydenci z ramienia FIS-u wycofają się ze swoich nieprzyzwoitych zamiarów.