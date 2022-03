Puchar Świata w skokach narciarskich nie zwalnia tempa, gdyż już dziś kolejne emocje związane z konkursem indywidualnym w Lillehammer. Na tym obiekcie stali na podium w ostatnich latach Kamil Stoch i Dawid Kubacki. A jak będzie dzisiaj?

Skoki: Lillehammer. Konkurs indywidualny. Gdzie oglądać?

Czas na premierowy konkurs indywidualny w cyklu Raw Air 2022. Na obiekcie Lysgardsbakken w Lillehammer w ubiegłym sezonie nie odbyły się zawody, a to wszystko przez pandemię, która wymusiła odwołanie całych zmagań Raw Air. Przed dwoma laty w Lillehammer przeprowadzono aż dwa konkursy indywidualne, a w jednych z nich wygrał Kamil Stoch. Tym razem w w Lillehammer startuje sześciu Polaków, a oprócz Stocha są to: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Stefan Hula i Kacper Juroszek. Do konkursu nie awansował tylko Hula.

Kamil Stoch łącznie trzykrotnie triumfował w Lillehammer, a ponadto stał raz na najniższym stopniu podium. Bardzo udany był dla "Biało-Czerwonych" 2018 r., w którym to triumfował właśnie Stoch, a drugi był Dawid Kubacki. Podobna sytuacja miała miejsce także w 2016 r., kiedy to zwyciężył trzykrotny złoty medalista olimpijski, a drugi był Maciej Kot. Przed laty trzykrotnie na najniższym stopniu podium zawodów w Lillehammer meldował się Adam Małysz.

Konkurs w Lillehammer będzie można oglądać w telewizji na kanałach Eurosport 1 i TVN. Tekstowa relacja także na sport.interia.pl. Początek zawodów w Lillehammer o godzinie 16.00.

Konkurs indywidualny w Lillehammer w ramach Raw Air 2022 odbędzie się w czwartek 3 marca i rozpocznie się o godzinie 16.00. Transmisję można oglądać w tv na kanałach Eurosport 1 i TVN. Zawody można zobaczyć także online live stream na Polsat Box Go i w Playerze. Tekstowa relacja "na żywo" z konkursu indywidualnego w skokach narciarskich w Lillehammer na sport.interia.pl.

