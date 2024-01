Konkurs na pełnej petardzie. Totalnie puściły hamulce

Sytuacje mrożące krew w żyłach

Nierówna walka z wiatrem, ale zdaniem FIS było bezpiecznie i fair

Wiatr cały czas nie odpuszczał. Jury puszczało kolejnych skoczków, a na obiekcie trwała walka o to, by nic z niej nie wyfrunęło. W pewnym momencie zaczęło wyrywać balon jednego ze sponsorów. Na belce startowej porwało płachtę reklamową, a na dole skoczni trwała walka o przytwierdzenie oznaczeń, które wiatr chciał porwać. To jednak nie przeszkadzało w tym, by kontynuować konkurs. W końcu jednak uznano, że walka z wiatrem jest nierówna.