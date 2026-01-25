Konkurs drużynowy na mistrzostwach świata w lotach. O której skoki dzisiaj w TV?

Konkurs drużynowy mistrzostw świata w lotach narciarskich na skoczni HS 235 w Oberstdorfie odbędzie się dzisiaj o godzinie 16:15. Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwisk Polsat Sport

Mistrzostwa świata w lotach. O której godzinie skoki w Oberstdorfie dzisiaj? [NA ŻYWO, TV]

Gospodarzem mistrzostw świata w lotach narciarskich 2026 jest skocznia im. Heniego Klopfera w Oberstdorfie. W niedzielę czas na konkurs drużynowy. O ile MŚ w lotach rozgrywane są już od 1972 roku, to dopiero od 2004 roku w Planicy do ich programy dołączył konkurs drużynowy.

W debiutanckiej rywalizacji zwyciężyli Norwegowie, którzy wraz z Austrią aż do 2020 roku byli hegemonami tych zawodów. Tę "współdominację" dopiero w 2022 roku przerwała Słowenia, która obroniła tytuł dwa lata później. Czy Słoweńcom, którzy mają w składzie będącego w wybitnej formie rekordzistę świata Domena Prevca ta sztuka uda się po raz kolejny?

A jak w dotychczasowych konkursach drużynowych radzili sobie Polacy? W 2004 roku skończyło się na 8. miejscu. W następnych dwóch edycjach kolejno na 9. i 10. Znacznie lepiej "Biało-Czerwoni" spisali się w 2010 roku, gdy zajęli 4. lokatę. W kolejnych dwóch odsłonach zajmowali 7. i 5. pozycję, a przełom nadszedł w 2018 roku właśnie... w Oberstdorfie. Wówczas Polska zdobyła pierwszy historyczny brązowy medal, co powtórzyła dwa lata później w Planicy. W kolejnych latach nasi skoczkowie uplasowali się na 5. i 8. miejscu.

Konkurs drużynowy mistrzostw świata w lotach narciarskich na skoczni HS 235 w Oberstdorfie odbędzie się dziś o godzinie 16:15. Relacja tekstowa oraz wyniki zawodów w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z zawodów będzie można obejrzeć na kanałach TVN i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie HBO Max.

Skocznia do lotów w Oberstdorfie Karl-Josef Hildenbrand/DPA AFP

Piotr Żyła podczas Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2025/2026 JENS SCHLUETER AFP