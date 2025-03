Karuzela skoków narciarskich po mistrzostwach świata w Trondheim pozostała w Norwegii. Zawodniczki i zawodnicy przenieśli się do Oslo, gdzie rozpoczął się cykl tegorocznego Raw Air. Za nami konkurs kobiet, w którym szansę na zapewnienie sobie Kryształowej Kuli miała Nika Prevc . Słowenka tę szansę wykorzystała bez żadnych problemów, odnosząc pewne zwycięstwo. W zawodach udział wzięły Anna Twardosz i Pola Bełtowska, ale po skokach na odległość 100,5 metra, nie zdołały wywalczyć awansu do serii finałowej.

Kryształowa Kula za Puchar Świata przyznana. Wielki triumf dominatorki na skoczni w Oslo

Przed zawodami pojawiły się obawy o to, że mogą być problemy z przeprowadzeniem konkursu. Po skokach 27. zawodniczek został bowiem odwołany prolog z powodu zbyt silnego wiatru. Zawody wystartowały jednak zgodnie z planem. Niestety, skoki Anny Twardosz i Poli Bełtowskiej sprawiły, że Polki zajęły w I serii odpowiednio 32. oraz 37. miejsce , przez co nie udało im się awansować do "finału".

Nie było zatem większych złudzeń, że dwukrotna mistrzyni świata z Oslo zapewni sobie dziś Kryształową Kulę. Stroem i Kvandal nawet nie miały szans, by nawiązać walki, ponieważ obie w drugiej serii skoczyły krócej. Tymczasem Nika Prevc lądowała na 130. metrze i zapewniła sobie drugie zwycięstwo w klasyfikacji Pucharu Świata w karierze i drugie z rzędu. Warto pamiętać, że to wszystko udało jej się jeszcze przed 20. urodzinami, które świętować będzie już 15 marca.

Miażdżąca przewaga Prevc w klasyfikacji generalnej. Za to ciekawie jest za plecami Słowenki

Tak powinno już raczej wyglądać także końcowe podium, zmienić może się jedynie kolejność na drugiej i trzeciej pozycji. Czwarta w klasyfiakcji generalnej Eirin Maria Kvandall traci do czołowej trójki już 297 punków i istnieją tylko matematyczne szanse, by zdołała to odrobić, ale Niemiki musiałby ani razu nie awansować do drugiej serii. Najwyżej sklasyfikowaną z Polek jest 32. Anna Twardosz z 67. punktami, co jest jej zdecydowanie najlepszym wynikiem w karierze. Poza tym trzy punkty ma jeszcze tylko 58. Pola Bełtowska. 18-latce tej zimy udało się wywalczyć pierwsze punkty Pucharu Świata.