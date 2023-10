Koniec skoków narciarskich, jakie znamy. Dyrektor Pucharu Świata potwierdził

Jeszcze jest za wcześnie, by mówić, czy to jest pomysł, który zakończy się tym, że będziemy już we wrześniu zaczynać Puchar Świata. To jest jednak superopcja, by przeprowadzać w tym czasie zawody hybrydowe. Wydaje mi się, że w najbliższych latach będziemy zmierzać do tego, by letnio-jesienny sezon koncentrował się bardziej na zawodach w październiku i na początku listopada. Tym samym w przyszłości pierwszy period Pucharu Świata mógłby się odbywać w jako zawody hybrydowe.