Koniec sezonu Tomasiaka. Nie wystąpi w Zakopanem. Jest oficjalny komunikat
Kacper Tomasiak ma za sobą spektakularne kilka miesięcy. Polak wszedł do czołówki skoczków narciarskich z przytupem, a wszystko podsumował trzema medalami igrzysk olimpijskich. Niestety w niedawnych zawodach w Vikersund przytrafił mu się upadek, który poskutkował wizytą w szpitalu. W związku z tym nie wystąpi w Planicy, a jak się okazuje to nie koniec. Tomasiak już oficjalnie zakończył sezon.
Przed pierwszymi zimowymi powołaniami Macieja Maciusiaka największą niewiadomą stanowiła obecność bądź nieobecność Kacpra Tomasiaka. Nastolatek pokazał się ze znakomitej strony latem, ale występy w zimowym cyklu Pucharu Świata pozostawały kwestią do rozwiązania.
Ostatecznie Maciusiak powołał Tomasiaka, a ten już w Lillehammer udowodnił, że może być wartością dodaną do naszej kadry. Szybko stał się jej liderem, a punktem kulminacyjnym całego sezonu był dla niego wyjazd do Predazzo. Tomasiak na igrzyskach olimpijskich napisał historię.
Tomasiak nie wystąpi w Zakopanem. Decyzja zapadła
Nastolatek zdobył bowiem trzy medale, prezentując niesamowitą formę. Po powrocie do Pucharu Świata tak dobrze już nie było, a jakby tego było mało skakanie na mamucie w Vikersund zakończył upadkiem. Nastolatek trafił na badania do szpitala. Te nie wykazały żadnych poważniejszych problemów.
Kwestią do rozstrzygnięcia pozostawało to, czy Tomasiak poleci do Planicy na największy i najbardziej niebezpieczny obiekt świata. Już na początku tygodnia PZN oficjalnie ogłosił, że nastolatek zostaje w domu. Jego miejsce w składzie powołanym przez Macieja Maciusiaka zajął Klemens Joniak.
Nie musiało to jednak oznaczać, że Tomasiak zakończył już sezon. Po finale rywalizacji o Puchar Świata skoczkowie pojawią się jeszcze w Polsce, aby zmierzyć się w Zakopanem w komercyjnych zawodach Red Bull Skoki w Punkt, które w poprzednim sezonie odniosły naprawdę spory sukces i zyskały uznanie u kibiców.
Pierwotnie Tomasiak miał wystąpić w drużynie powołanej przez Adama Małysza. Oprócz niego nasz mistrz do swojego zespołu wybrał: Piotra Żyłę, Jewhena Marusiaka oraz Władimira Zografskiego. Wiemy już jednak, że Tomasiaka kibice w Zakopanem nie będą mogli obejrzeć.
Tomasiaka na liście powołanych przez Małysza zastąpi ten sam skoczek, który poleci w jego miejsce do Planicy - Klemens Joniak. Oprócz tego Daniel Tschofenig zastąpi Timiego Zajca w zespole Thomasa Morgensterna. Zawody zaplanowano na pierwszy dzień kwietnia.