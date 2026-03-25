Przed pierwszymi zimowymi powołaniami Macieja Maciusiaka największą niewiadomą stanowiła obecność bądź nieobecność Kacpra Tomasiaka. Nastolatek pokazał się ze znakomitej strony latem, ale występy w zimowym cyklu Pucharu Świata pozostawały kwestią do rozwiązania.

Ostatecznie Maciusiak powołał Tomasiaka, a ten już w Lillehammer udowodnił, że może być wartością dodaną do naszej kadry. Szybko stał się jej liderem, a punktem kulminacyjnym całego sezonu był dla niego wyjazd do Predazzo. Tomasiak na igrzyskach olimpijskich napisał historię.

Tomasiak nie wystąpi w Zakopanem. Decyzja zapadła

Nastolatek zdobył bowiem trzy medale, prezentując niesamowitą formę. Po powrocie do Pucharu Świata tak dobrze już nie było, a jakby tego było mało skakanie na mamucie w Vikersund zakończył upadkiem. Nastolatek trafił na badania do szpitala. Te nie wykazały żadnych poważniejszych problemów.

Kwestią do rozstrzygnięcia pozostawało to, czy Tomasiak poleci do Planicy na największy i najbardziej niebezpieczny obiekt świata. Już na początku tygodnia PZN oficjalnie ogłosił, że nastolatek zostaje w domu. Jego miejsce w składzie powołanym przez Macieja Maciusiaka zajął Klemens Joniak.

Nie musiało to jednak oznaczać, że Tomasiak zakończył już sezon. Po finale rywalizacji o Puchar Świata skoczkowie pojawią się jeszcze w Polsce, aby zmierzyć się w Zakopanem w komercyjnych zawodach Red Bull Skoki w Punkt, które w poprzednim sezonie odniosły naprawdę spory sukces i zyskały uznanie u kibiców.

Pierwotnie Tomasiak miał wystąpić w drużynie powołanej przez Adama Małysza. Oprócz niego nasz mistrz do swojego zespołu wybrał: Piotra Żyłę, Jewhena Marusiaka oraz Władimira Zografskiego. Wiemy już jednak, że Tomasiaka kibice w Zakopanem nie będą mogli obejrzeć.

Tomasiaka na liście powołanych przez Małysza zastąpi ten sam skoczek, który poleci w jego miejsce do Planicy - Klemens Joniak. Oprócz tego Daniel Tschofenig zastąpi Timiego Zajca w zespole Thomasa Morgensterna. Zawody zaplanowano na pierwszy dzień kwietnia.

Kacper Tomasiak powalczy o historyczne złoto MŚ juniorów w Lillehammer Iwańczuk East News

Kacper Tomasiak - srebrny medalista igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Rex Features/East News/Action Press/Shutterstock East News

Kacper Tomasiak na igrzyskach zdobył trzy medale, a teraz skacze gorzej niż przed tą imprezą. Wiemy, co się stało. eastnews East News

Anastazja Kuś: Wykorzystałam szansę Polsat Sport