Manuel Fettner podobnie jak Kamil Stoch wraz z zakończeniem sezonu 2025/2026 zakończył karierę skoczka narciarskiego. Po przejściu na sportową emeryturę Austriak wcale nie próżnował. Kilka dni temu media społecznościowe obiegła informacja o zaręczynach mistrza olimpijskiego z Pekinu z młodszą koleżanką po fachu, Lisą Eder. Z 24-letnią rodaczką Fettner rozwiązał się krótko po rozstaniu ze swoją wieloletnią partnerką, z którą doczekał się syna.

Choć większość kibiców podejrzewała, że 40-latek wcześniej czy później zdecyduje się na odwieszenie nart na kołek, mało kto spodziewał się, że podobną decyzję podejmie również jego partnerka. Lisa Eder minionej zimy zaliczyła najlepszy sezon w karierze - w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajęła ostatecznie czwarte miejsce. Mimo to zdecydowała się na zakończenie kariery w skokach narciarskich.

"Każde marzenie kiedyś się kończy. Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mi, wspierali i śledzili mnie w mojej drodze" - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Znów głośno o Manuelu Fettnerze. To dlatego Lisa Eder zakończyła karierę?

Wkrótce potem w austriackich mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia. Portal "Sport.orf.at" miał bowiem dotrzeć do informacji mówiących o tym, że za decyzją Lisy Eder stoi... konflikt z Austriackim Związkiem Narciarskim. 24-letnia zawodniczka miała nalegać na to, aby do sztabu szkoleniowego jej kadry dołączył jej partner, Manuel Fettner. Działacze mieli jednak nie zgodzić się na takie rozwiązanie.

Jak przekazał mediom Florian Liegl, dyrektor sportowy ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, działacze rzeczywiście mieli rozważać złożenie oferty byłemu skoczkowi narciarskiemu, ostatecznie jeszcze doszli oni do wniosku, że obecny sztab funkcjonuje wystarczająco dobrze i nie potrzeba wprowadzać z nim żadnych zmian.

Załamana decyzją związku ws. przyszłości Manuela Fettnera Lisa Eder postanowiła zakończyć karierę. Według informacji portalu "Sport.orf.at" austriaczka na ten moment nie rozważa powrotu do skoków w barwach innej nacji. Nie ma również konkretnych planów na przyszłość i w tej chwili zamierza głównie cieszyć się życiem na sportowej emeryturze.

