Koniec horroru w Zakopanem, było o krok od katastrofy

To były jedne z najbardziej nerwowych dni w najnowszej historii Wielkiej Krokwi imienia Stanisława Marusarza. Ten obiekt jest zarządzany przez COS i było naprawdę o krok od katastrofy, bo za taką należałoby uznać odwołanie zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Puchar Świata w Zakopanem niezagrożony. Zadziałał tryb awaryjny

- Ostatecznie nie udało nam się pozyskać od Francuzów koła wyciągu, które było odpowiedzialne za napinanie liny. W trybie awaryjnym, dzięki dobrej współpracy z Transportowym Dozorem Technicznym, a także firmą Mostostal, która wygrała przetarg na naprawę kolejki, udało nam się dokonać naprawy. We wtorek udało się przeprowadzić niezbędne odbiory z wynikiem pozytywnym. Uzyskaliśmy zatem pozwolenie na użytkowanie kolei. Puchar Świata jest zatem niezagrożony - dodał szef zakopiańskiego COS.

Zapewnił on też, że na Wielkiej Krokwi jest zgromadzona odpowiednia ilość śniegu, choć warunki w ostatnich dniach nie były sprzyjające.

Kolejka może być bez problemu użytkowana w kolejnych miesiącach. Jeżeli tylko do Zakopanego dotrze oryginalne koło od Francuzów, wówczas dojdzie do jego wymiany.