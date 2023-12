Konflikt w polskiej kadrze? Trener przyznaje. "To długa historia"

Przed rozpoczęciem sezonu 2023/2024 w polskiej kadrze skoczkiń narciarskich doszło do kilku bardzo ważnych zmian. W poprzednim sezonie funkcję trenera głównego pełnił Szczepan Kupczak , polski kombinator norweski. Jego współpraca z młodymi zawodniczkami nie przyniosła jednak efektów, na jakie liczyli przedstawiciele Polskiego Związku Narciarskiego. Ostatecznie rozwiązania na problemy z kadrze pań zdecydowano poszukać za granicą. Funkcję pełnioną do tej pory przez Szczepana Kupczaka objął Harald Rodlauer - utytułowany i doświadczony trener, który przez ostatnie lata prowadził austriacką kadrę kobiet.

Harald Rodlauer zapytany o współpracę z polskimi skoczkiniami. "Były problemy"

Gdy rozpoczął pracę w polskim związku, austriacki szkoleniowiec nie miał wcale łatwego zadania. Największym problemem wydawały się napięte relacje zarówno pomiędzy samymi zawodniczkami, jak i pomiędzy zawodniczkami, sztabem szkoleniowym i przedstawicielami PZN-u. Kiedy wydawało się, że Rodlauer w pewnym stopniu zapanował nad sytuacją, polski związek przekazał w mediach społecznościowych listę zawodniczek, które wezmą udział w inauguracji Pucharu Świata w Lillehammer. Zabrakło na niej, co ciekawe, liderki kadry - Nicole Konderli. W rozmowie z portalem "WP SportoweFakty" Harald Rodlauer zapytany został o to, dlaczego jedyna Polka, która punktowała w PŚ w poprzednim sezonie, nie pojechała na zawody do Norwegii.