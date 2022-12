Konflikt w polskich skokach. Małysz nie gryzie się w język

Przypomnijmy: według medialnych relacji skłócone ze sobą mają być Nicole Konderla i Kinga Rajda . Serwis "Sport.pl" informował, że podczas niedwnych konkursów w Titisee-Neustadt pierwsza z wymienionych prosiła, by nie mieszkać z drugą. Na miejsce dotarły z kolei oddzielnie.

Konflikt w kobiecej kadrze. Adam Małysz zabrał głos

- Dziewczyny za dużo wymagają od wszystkich w kontekście tego, co osiągnęły. My wiele w nie zainwestowaliśmy, cały czas zmienialiśmy sztab, a one dalej swoje - grzmiał. Wbił też szpilkę naszym, kobiecym skokom zaznaczając, że choć w mediach pojawiają się informacje o zakończeniu karier, "kończyć karierę może ten, kto ją miał".