Konflikt u rywali Polaków trwa. Kolejny konkurs Pucharu Świata bez trenera

Początkowo planowaliśmy, że nie pojadę do Willingen, ale przed wyjazdem do USA zdaliśmy sobie sprawę, że coś jest nie tak. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie, jeśli nie pojadę na zawody z drużyną. Dlatego zostałem w domu, aby spróbować zrozumieć sytuację i nie przeszkadzać zawodnikom

Konflikt w kadrze Norwegów trwa. Pojednania brak

Odbyliśmy dobre spotkanie, podczas którego rozmawialiśmy o stojących przed nami wyzwaniach. Nie oznacza to, że we wszystkim się zgadzamy, ale lepiej się rozumiemy

Decyzję o tym, by nie jechać do Oberstdorfu, podjął sam szkoleniowiec który kontynuuje tym samym swoją nieobecność na Pucharze Świata. Wraz z nim do Niemiec nie wybiera się także wspierający go, odchodzący z końcem sezonu, dyrektor sportowy federacji Clas Brade Brathen.