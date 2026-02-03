Komunikat z Niemiec, a to nie koniec. Horngacher wściekły tuż przed igrzyskami

Reprezentacja Niemiec w tym sezonie Pucharu Świata nie może poszczycić się tak dobrymi osiągnięciami, do jakich przyzwyczaiła swoich kibiców. Wiele wskazuje na to, że ostatnie miesiące Stefana Horngachera w roli trenera kadry nie będą należeć do najbardziej udanych.

Szansą na ratunek tego sezonu bez wątpienia są igrzyska olimpijskie we Włoszech. Te rozpoczną się już za kilka dni. Stefan Horngacher nie miał łatwego zadania, wybierając skład. Austriak mógł powołać czterech skoczków, a pewniaków miał tylko dwóch - Philippa Raimunda oraz Felixa Hoffmanna.

Geiger skreślony, Horngacher nie miał wyjścia. Teraz jest wściekły

Obaj plasują się w top 10 klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Oprócz tego Horngacher musiał postawić na dwóch z trójki: Pius Paschke, Andreas Wellinger oraz Karl Geiger. Wybór padł na pierwszą dwójkę, a 32-letni drużynowy mistrz świata obejrzy zmagania swoich kolegów w domu.

Geiger w miniony weekend w Willingen dał oznaki powrotu do wysokiej formy. Sobotnie zawody zakończył na trzecim miejscu. Te niedzielne wypadły gorzej, ale w Niemczech zapanowała konsternacja, tym bardziej, że Pius Paschke nie ma za sobą dobrego weekendu w Willingen.

Głos w końcu zabrał sam Horngacher, który jest oburzony systemem, z którym przyszło mu się zmierzyć. - Naprawdę jest mi go bardzo żal. Być może warto byłoby zastanowić się nad naszym systemem w Niemczech - rozpoczął austriacki trener reprezentacji Niemiec w rozmowie ze "skispringen.com".

- W Austrii wygląda to inaczej: tam trenerzy mają większą swobodę w decydowaniu, kto aktualnie jest najlepszy i powinien pojechać na igrzyska. U nas taka możliwość w praktyce nie istniała. Musieliśmy dokonać wyboru na podstawie wcześniejszych rezultatów i nie wiem, czy było to w pełni sportowo uzasadnione - dodał.

Zgodnie z wytycznymi niemieckiej federacji, aby Geiger był brany pod uwagę do Mistrzostw Świata w Lotach musiał ukończyć jeden konkurs w czołowej ósemce lub dwa w czołowej piętnastce. Gdyby podobne zasady były w Polsce na igrzyska olimpijskie polecieliby: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Piotr Żyła, a nie Paweł Wąsek.

